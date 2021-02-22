كلوزة: ليفاندوفسكي يمتلك شيئا أفضل من إيموبيلي

قال ميروسلاف كلوزة نجم بايرن ميونيخ ولاتسيو السابق إن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم العملاق البافاري أفضل من تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، وذلك في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وصرح كلوزة قائلا: "أشعر بالسعادة لرؤية لاتسيو في دوري الأبطال، لكنني آسف للاعبين لأنهم يرون الملاعب بدون جماهير، لا يمكنني تخيل أي شيء أفضل من مواجهة بايرن ضد لاتسيو بملعب ممتلئ بالجماهير".

وواصل "لاتسيو لديه لاعبين جيدين، إيموبيلي ولويس ألبيرتو وكوريا وميلينكوفيتش سافيتش".

وأكمل "جميعهم أسلحة خطيرة، لكن إن دخل بايرن المباراة بشكل صحيح، سنلاحظ الفارق بين الفريقين".

وتابع حول المقارنة بين إيموبيلي وليفاندوفسكي: "أعتقد أن ليفاندوفسكي لاعب كبير للغاية".

وأردف "أعرف أنه كان قويا، لكن بما أنني أصبحت مدربا الآن يمكنني أن أرى أن لديه نقاط ضعف قليلة للغاية، إنه صعب للغاية بقدميه وسريع ولديه رأسيات قوية".

واسترسل "تشيرو إيموبيلي جيد للغاية أيضا، يصنع فرصا تهديفية ولديه تسديدة قوية".

وأتم "لكن ليفاندوفسكي لديه شيء أفضل، لا أعرف إن كانا بين الأفضل على الإطلاق أم لا".

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة لاتسيو في أولى مباراتي دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.