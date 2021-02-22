عماد سليمان لـ في الجول: محبطون بعد التعادل مع إنبي.. وسنستعد لـ الأهلي بمعسكر مغلق

أبدى عماد سليمان، المشرف العام على الكرة في الإسماعيلي وأيقونة الفريق السابق، ضيقه من تعادل النادي مع إنبي بهدف لمثله يوم الأحد في الدوري المصري الممتاز.

وقال سليمان لـFilGoal.com:"التعادل أحبطنا، لأنه جاء في وقت متأخر من اللقاء، مثلما حدث في مباراة الزمالك حين استقبلنا هدفا متأخرا".

ثم استدرك "لكننا سنخرج من هذه الكبوة، لدينا ثقة في الله وقادرون على عبور الأزمة والوضع الصعب للفريق. ما يزيد الأمور صعوبة هو تلاحق المباريات وزيادة عدد المصابين".

وأضاف "من الإيجابيات اكتشاف مصطفى فارس في مركز الظهير الأيمن خلال لقاء إنبي. سنخصص فترة التوقف الحالية للدخول في معسكر مغلق استعدادا للأهلي. سنعيد ترتيب الأوراق والوصول لقوام ثابت للفريق".

التعادل ضد إنبي جعل فريق الدراويش في المركز 16 بترتيب الدوري ورصيده 9 نقاط بعد خوض 13 مباراة.

ويستضيف الإسماعيلي فريق الأهلي حامل اللقب في 10 مارس المقبل.

وفاز الإسماعيلي بمباراة وحيدة في الموسم الحالي من الدوري كانت أمام أسوان.