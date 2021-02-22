مدرب موناكو: حاصرت مبابي بثلاثة أو أربعة لاعبين لحرمانه من الكرة
الإثنين، 22 فبراير 2021 - 13:22
كتب : FilGoal
شدد نيكو كوفاتش مدرب موناكو أنه عمل على حرمان كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان من الكرة لتكون له الغلبة في لقاء الناديين يوم الأحد والذي حسمه الأول بهدفين دون رد.
وقال الكرواتي في حواره مع قناة Canal+:"خطتنا؟ كان علينا السيطرة على مبابي لأنه مهاجم رائع. عملنا على حرمانه من الكرة بوضع ثلاثة أو أربعة لاعبين حوله".
وواصل المدرب الأسبق لبايرن ميونيخ "في الدفاع، أظهرنا وجها جديدا لموناكو لأننا لم نتلق فرصا كثيرة. هزمنا باريس للمرة الثانية".
قلص موناكو رابع ترتيب الدوري فارق النقاط إلى إثنين مع باريس الثالث، ويبتعد الأخير بنقطة عن ليون الوصيف وبأربع نقاط عن ليل المتصدر.
واستطاع موناكو الحد من خطورة النجم الفرنسي مبابي الذي سجل ثلاثية يوم الثلاثاء في فوز باريس على مضيفه برشلونة بنتيجة 4-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف موناكو فريق ستاد بريست يوم الأحد.
بينما يحل باريس ضيفا على ديجون السبت.