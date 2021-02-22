هداف جالاتا سراي السابق: مصطفى محمد لن يسجل أقل من 25 هدفا كل موسم

يتوقع تانجو جولاك هداف جالاتا سراي السابق أن يتخطى مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار للعملاق التركي حاجز الـ25 هدفا كل موسم.

مصطفى محمد انطلق كالصاروخ مع العملاق التركي، وأصبح أول محترف مصري يٌسجل في أول 4 مباريات متتالية مع فريقه الجديد.

وقال جولاك الفائز بجائزة الحذاء الذهبي في أوروبا موسم 1987-1988 لشبكة A spor: "مصطفى محمد مهاجم جيد للغاية".

وأضاف "مثلما كان معدل تهديفي لا يقل عن 30 هدفا في الموسم، أعتقد أن معدل تهديفه لن يقل عن 25 هدفا كل موسم".

ورشح جولاك فريقه السابق للتتويج بلقب الدوري التركي هذا الموسم.

وأوضح "انظروا إلى جالاتا سراي مع حارسه المتألق فيرناندو موسليرا وانظروا إلى جالاتا سراي بدونه، ستدركون الفارق مع المنافسين".

جالاتا سراي يتصدر جدول الدوري التركي برصيد 54 نقطة من 25 مباراة، بفارق 3 نقاط عن فناربخشة الذي لعب 25 مباراة، وبشكتاش الذي لعب 24 مباراة.

وانضم مصطفى محمد لـ جالاتا سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار، مع إمكانية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.

وكان عبد الرحيم البيراك نائب رئيس نادي جالاتا سراي قد أوضح في تصريحات للصحفيين قبل أيام أن "مصطفى محمد لاعب ذو قيمة كبيرة بالنسبة لجالاتا سراي".

وأضاف "أتمنى أن يجني جالاتا سراي أموالا طائلة من صفقة بيعه في المستقبل".

صاحب الـ24 عاما سجل 4 أهداف في 5 مباريات.