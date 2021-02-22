فيليبي لويس: ميسي يرتجل.. ينتظر حركة المدافع ليراوغه

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 12:09

كتب : FilGoal

ميسي

أثنى فيليبي لويس لاعب فلامنجو ومدافع أتليتكو مدريد السابق على ليونيل ميسي أيقونة برشلونة، مشيرا إلى أن الأخير لا يخطط لما يفعله في الميدان.

وقال البرازيلي في حواره مع صحيفة دايلي ميل الإنجليزية:"يوم ما أود سؤال ميسي كيف شعر باللعب أمامي. كنت أدخل المواجهة ضده وكأنها أهم مباراة في حياتي لأنه كان أفضل لاعب شاهدته".

وواصل "ميسي لديه شيء مهم جدا، درسته كثيرا، يرتجل، لا يخطط للمراوغة قبل أن تصله الكرة. يشاهد حركة المدافع وبناء على ذلك يذهب في اتجاه معين. بداية حاولت منع استلامه للكرة".

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وأضاف "حين استلمها وظهره لي، كنت أتدخل بقوة، ولأنه قوي وصلب ولا يسعى للحصول على خطأ، كان الاحتكاك يحدث دائما. إذا استلم الكرة ووجهه لك، واحد لواحد، مستحيل استخلاص الكرة منه بسبب ارتجاله. لا يمكنك التخطيط للأمر، لأنه يراقبك وقد يغير حركته. كنت أحاول خداعه بتدخل في اتجاه ما لإجباره على الاتجاه الآخر الذي أريد أن يسلكه".

وأردف "بعض المباريات تماديت في الخشونة. تعرضت للطرد، لكنه لم يغضب مني، لم يقل شيئا. أعتقد أنه تقبل الأمر، أحب هذا النوع من التحدي".

وأتم "في الحقيقة، برشلونة تواصل معي (بعد انتهاء مشواره مع أتليتكو)، أعتقد أنه أحب أسلوبي. أود معرفة رأيه يوما ما. مبارياتي الأفضل بكل تأكيد كانت دائما ضد ميسي".

واجه لويس، ميسي، مرارا في الدوري الإسباني في مباريات أتليتكو وبرشلونة.

وبالتأكيد مهمته لم تكن سهلة ضد النجم المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 6 مرات.

ورحل لويس (35 عاما) عن أتليتكو في 2014 وبعد موسم وحيد في تشيلسي عاد إلى فريق روخيبلانكوس.

وفي 2019 انضم لفلامنجو البرازيلي.

ميسي
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