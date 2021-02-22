زميله السابق: هازارد يفتقد الطموح.. قبل المباريات بدقائق كان يلعب ماريو كارت

أثنى فيليبي لويس لاعب فلامنجو ومدافع تشيلسي السابق على إدين هازارد لاعب ريال مدريد، مشيرا إلى أن الأخير ليس طموحا.

وقال البرازيلي في حواره مع دايلي ميل الإنجليزية:"هازارد مع نيمار، هما أفضل لاعبين زاملتهما، إضافة لليونيل ميسي".

وأضاف لويس الذي لعب مع هازارد في تشيلسي "هازارد لم يتدرب جيدا، قبل المباراة بخمس دقائق كان يلعب Mario Kart في غرفة الملابس. كان يجري تدريبات الإحماء دون تقييد رباط حذائه. لم يقدر أحد على استخلاص الكرة منه. كان يراوغ ثلاثة أو أربعة لاعبين ويفوز باللقاء بمفرده".

واستمر "هازارد موهوب جدا، ربما يفتقد الطموح نوعا ما، وكأنه يقول في نفسه: سأكون أفضل لاعب في العالم. لأنه يستطيع ذلك".

ويعد هازارد (30 عاما) أحد أفضل لاعبي العالم لكن مسيرته الرائعة تعطلت في آخر موسم ونصف بسبب كثرة الإصابات.

وانتقل هازارد لريال مدريد من تشيلسي في 2019 مقابل 115 مليون يورو.

حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2014-2015 وفي مونديال 2018 كان ثاني أفضل لاعب بعد لوكا مودريتش قائد كرواتيا.