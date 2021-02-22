بيرلو: لن ننخدع بوضع كروتوني في جدول الدوري

يعلم أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس مدى صعوبة مواجهة كروتوني رغم أن الفريق يتذيل ترتيب الدوري الإيطالي.

ويحل كروتوني ضيفا على حامل اللقب ضمن الجولة 23 من المسابقة يوم الإثنين.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: ''مباراة كروتوني مهمة بالنسبة لنا، هي مواجهة هامة من أجل مسار الفريق نحو لقب الدوري".

وأضاف "كروتوني ليس بالفريق السهل، لا تنخدع بوضع الفريق في جدول الترتيب، سيكون لديهم رغبة في تقديم كرة قدم جيدة على الرغم من أن النتائج لا تسير معهم بشكل صحيح".

وشدد بيرلو "نواصل القتال من أجل لقب الدوري الإيطالي".

ويحتل يوفنتوس المركز السادس في جدول الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، بفارق 11 نقطة عن إنتر المتصدر، الذي لعب مباراتين أكثر.

وأوضح بيرلو حالة لاعبيه قبل اللقاء "باولو ديبالا لم يستعد كامل عافيته بعد، ووستون مكيني لديه بعض المشاكل لكنه يبذل أقصى ما في وسعه".

وأتم "جيانلويجي بوفون هو من سيشارك أمام كروتوني".