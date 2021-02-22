المصري يعلن استدعاء منتخب الكونغو الديموقراطية لمهاجمه لمعسكر مارس المقبل

أعلن النادي المصري تلقيه اخطارا من الاتحاد الكونغولي لكرة القدم لاستعداء كازادي كاسينجو مهاجمه للانضمام إلى منتخب الكونغو الديموقراطية خلال معسكر شهر مارس المقبل.

ويواجه منتخب الكونغو الديموقراطية كل من الجابون وجامبيا في الجولتين الخامسة والسادسة للمجموعة الرابعة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.

ويواجه منتخب الكونغو الديموقراطية نظيره الجابون يوم 22 مارس المقبل، على أن يستضيف جامبيا يوم 30 من نفس الشهر.

ويتصدر منتخب جامبيا المجموعة برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الجابون صاحب المركز الثاني، فيما تحتل الكونغو الديموقراطية المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

كازادي صاحب الـ28 عاما انضم إلى المصري خلال فترة القيد الأولى للموسم الجاري قادما من الوداد المغربي وشارك في 9 مباريات بالدوري المصري الممتاز سجل خلالها هدفا.

ولعب كازادي بقميص منتخب الكونغو الديموقراطية مباراتين، وآخر ظهور له مع منتخب بلاده كان في شهر أكتوبر 2020 في مواجهة المغرب بودية دولية.