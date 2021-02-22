طبيب الأهلي: ناصر ماهر يعود للمران الأسبوع الحالي.. ووليد سليمان أمامه 15 يوما

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 10:49

كتب : حسام نور الدين

ناصر ماهر مع موسيماني

كشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي أن ناصر ماهر لاعب الفريق اقتربت عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

وأوضح أبو عبلة عبر المركز الإعلامي للأهلي أن ماهر أنهى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، وسينضم للمران الجماعي نهاية الأسبوع الجاري.

وشدد أبو عبلة أن صلاح محسن لاعب الفريق يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، بينما اقترب وليد سليمان من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بعدما بدأ المرحلة الأخيرة من التأهيل والتي تستغرق 15 يوما.

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وقال عبلة إنه أعد برنامجا خاصا للاعبي الأهلي للتأقلم مع طقس تنزانيا التي تستضيف مباراة الفريق ضد مضيفه سيمبا يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف "أوضحنا للجهاز الفني والإداري ضرورة تعرض اللاعبين للطقس والشمس بعيدا عن غرف الإقامة على مدار الـساعات المقبلة للتأقلم مع الطقس، خاصة أن بقاء اللاعبين في الغرف بسبب كورونا وعدم مغادرتها سوى لأداء المران لن يساعدهم في التأقلم مع المناخ الحار والرطب بالشكل الكافي قبل المباراة".

واستكمل "الجهاز وافق على منح اللاعبين ساعات أطول بعيدا عن أوقات المران لقضائها في أحد الأماكن المعقمة المفتوحة داخل فندق الإقامة للتعرض للشمس وحالة الطقس والرطوبة المرتفعة للغاية".

وأتم "اللاعبون يقضون عدة ساعات في المكان المخصص والمعقم داخل الفندق، وهذا سيساعدهم على التأقلم بشكل أفضل وقت المباراة مع حالة الطقس غير الجيدة".

ويسعى الأهلي لتعزيز تصدره لترتيب المجموعة الأولى بعدما فاز على ضيفه المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى.

ويتفوق الأهلي في الترتيب على سيمبا بفارق الأهداف بعدما فاز الأخير على مضيفه فيتا كلوب بهدف في الجولة الأولى.

الأهلي ناصر ماهر وليد سليمان
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