موناكو يفوز على سان جيرمان ويحقق ما لم يحدث منذ عام 2012

فاز موناكو على باريس سان جيرمان بهدفين دون مقابل على ملعب حديقة الأمراء في المباراة التي أُقيمت ضمن الجولة 26 للدوري الفرنسي.

وسجل هدفي موناكو كل من: سفياني ديوب وجويليرمو ماريبان في الدقائق 6 و52 على الترتيب.

الانتصار رفع رصيد موناكو عند النقطة 52 ليحتل المركز الرابع، بينما تراجع ترتيب باريس سان جيرمان للمركز الثالث برصيد 53 نقطة.

ويحتل ليل صدارة الدوري بـ58 نقطة.

وكرر موناكو انتصاره على باريس سان جيرمان، بعدما فاز عليه في مباراة الدور الأول بنتيجة 3-2.

ليكتب فريق الإمارة الخسارة الثانية لماوريسيو بوكيتينو مع الفريق الباريسي بعد الهزيمة ضد لوريان في الجولة 22 بنتيجة 3-2.

انتصار موناكو على باريس سان جيرمان ذهابا وإيابا كتب ما لم يحدث منذ عام 2012.

فلم يُهزم باريس سان جيرمان في الدوري في الدور الأول والثاني من نفس الفريق منذ خسارة ضد نانسي لوريان موسم 2011-2012.

كما تعد الهزيمة هي السادسة للفريق هذا الموسم (2 مع بوكيتينو و4 مع توماس توخيل)، ليحقق الفريق أسوأ سجل خسائر منذ بداية الحقبة القطرية برئاسة ناصر الخليفي منذ موسم 2011-2012.

ويعد سجل الهزائم هو الأسوأ للفريق في الدوري منذ موسم 2010-2011 حين خسر الفريق 8 مباريات.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد ديجون في الجولة المقبلة، بينما يلعب موناكو ضد ستاد بريست 29.