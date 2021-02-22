إنبي: حكم الفيديو المساعد لم يحتسب ضربتين جزاء لنا ضد الإسماعيلي

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 00:48

كتب : FilGoal

فريق إنبي

يرى عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي أن حكم الفيديو المساعد لم يحتسب ركلتين جزاء لفريقه ضد الإسماعيلي.

وتعادل إنبي ضد الإسماعيلي بهدف لكل فريق على ملعب الأخير في الجولة 14 للدوري.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبي لقناة صدى البلد: "كان هناك ركلة جزاء لدينو بيتر لم تحتسب ومجريات اللعب لم تتوقف لمراجعة اللعُبة".

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وأضاف "وهناك ركلة جزاء أخرى لمحمد شريف حتحوت لكن حكم الفيديو المساعد لم يُخبر الحكم بما حدث".

وشدد "حكم الفيديو المساعد وجوده هام للغاية رغم تأخر تطبيقه في مصر وبغض النظر عن أن البعض لم يستوعبه حتى الآن".

وعن المباراة، قال: "تعليمات حلمي طولان كانت بضرورة الانتصار. الإسماعيلي سجل هدفا في توقيت مبكر لكن إنبي استحوذ على الكرة على مدار المباراة".

وعن مستوى الدوري في الموسم الحالي، قال: "الدوري قوي للغاية".

وأتم "دور المدربين الخططي يظهر بوضوح، عكس ما كان يحدث في السنوات الماضية بالاعتماد على الركض فقط".

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