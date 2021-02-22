البدري يحدد موعد سفر منتخب مصر إلى كينيا

حدد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر موعد سفر الفراعنة إلى نيروبي لمواجهة كينيا في تصفيات أمم إفريقيا.

ويسافر منتخب مصر إلى كينيا يوم 22 مارس المقبل تمهيدا لمواجهة كينيا يوم 25 من الشهر ذاته في الجولة الخامسة من التصفيات.

ويبدأ منتخب مصر معسكره للجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات يوم 20 مارس في القاهرة.

واستقر اتحاد كرة القدم المصري برئاسة أحمد مجاهد على سفر منتخب مصر إلى كينيا بطائرة خاصة.

ويعود بعدها منتخب مصر إلى القاهرة لمواجهة جزر القمر يوم 29 مارس في الجولة الأخيرة من التصفيات.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة في التصفيات برصيد 8 نقاط بالتساوي مع جزر القمر صاحب المركز الثاني.