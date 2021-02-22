البدري يحدد موعد سفر منتخب مصر إلى كينيا

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 00:09

كتب : FilGoal

مصر - توجو

حدد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر موعد سفر الفراعنة إلى نيروبي لمواجهة كينيا في تصفيات أمم إفريقيا.

ويسافر منتخب مصر إلى كينيا يوم 22 مارس المقبل تمهيدا لمواجهة كينيا يوم 25 من الشهر ذاته في الجولة الخامسة من التصفيات.

ويبدأ منتخب مصر معسكره للجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات يوم 20 مارس في القاهرة.

أخبار متعلقة
الزمالك: طالبنا كاف بتأجيل مواجهة تونجيث لمدة 24 ساعة 5 قرارات من اتحاد الكرة: اقتراح لعب القمة في رمضان.. واستمرار عدم السماح بالحراس الأجانب علاء عبد العال: حققنا فوزا مهما ضد الاتحاد.. الدوري صعب لكن تحقيق 17 نقطة أمر جيد

واستقر اتحاد كرة القدم المصري برئاسة أحمد مجاهد على سفر منتخب مصر إلى كينيا بطائرة خاصة.

ويعود بعدها منتخب مصر إلى القاهرة لمواجهة جزر القمر يوم 29 مارس في الجولة الأخيرة من التصفيات.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة في التصفيات برصيد 8 نقاط بالتساوي مع جزر القمر صاحب المركز الثاني.

منتخب مصر حسام البدري
نرشح لكم
أخر الأخبار
العراقي: لن أضع شروطا للتجديد للمصري.. ورغبتي هي الاحتراف 10 دقيقة | الدوري المصري
البدري يحدد موعد سفر منتخب مصر إلى كينيا 17 دقيقة | منتخب مصر
كرة يد - غيابات الأهلي والزمالك عن قمة دوري الموسم الماضي 41 دقيقة | رياضات أخرى
عبد العال: أسوان لم ينتصر على الاتحاد بالصدفة.. ونعمل بروح الأسرة 43 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - حسين زكي لـ في الجول: فزنا على الأهلي بالقائمة القديمة والجديدة لكن متمسكون بحقنا 51 دقيقة | رياضات أخرى
جوارديولا: عانينا كثيرا أمام أرسنال.. وتعلمت بعض الأشياء من أرتيتا 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ستيرلينج: أشعر بحافز إضافي عند تسجيلي بالرأس ساعة | الدوري الإنجليزي
يونايتد يستعيد المركز الثاني بثلاثية في نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه"
قد ينال إعجابك