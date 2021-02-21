كرة يد - غيابات الأهلي والزمالك عن قمة دوري الموسم الماضي

الأحد، 21 فبراير 2021 - 23:46

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد - الأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد استئناف مسابقة الدوري للموسم الماضي وإقامة أخر جولتين يومي 1 و2 من أبريل المقبل.

ويلعب الزمالك أمام سبورتنج، والأهلي ضد طلائع الجيش يوم 1 أبريل، بينما يواجه الأهلي فريق الزمالك يوم 2 أبريل على أن يتم الإعلان عن موعد المباراة ومكان إقامتها لاحقا.

وكشف الاتحاد المصري لكرة اليد أن إقامة المباريات بنفس شروط المسابقة لذلك الموسم أي بالقائمة القديمة.

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وبذلك يغيب عدد من اللاعبين عن الأهلي والزمالك المتنافسين على اللقب سواء بسبب الرحيل أو الوافدون الجدد هذا الموسم.

ويحتل الزمالك الصدارة بـ 34 نقطة بينما الأهلي ثانيا بـ 32 نقطة وطلائع الجيش في المركز الثالث برصيد 30 نقطة وسبورتنج رابعا بـ 22 نقطة.

غيابات الزمالك من القائمة الجديدة: عمر الوكيل (بكار) - خالد وليد - مصطفى بشير.

غيابات الأهلي من القائمة الجديدة: محسن رمضان - التونسي أسامة الجزيري - أحمد سيسا - عمر ياسين - محمود نعمان - عمر سامي.

أما غيابات الزمالك من الراحلين عن الفريق: كريم أيمن - مصطفى دونجل - هشام شديد.

بينما غيابات الأهلي من الراحلين عن الفريق: محمود فايز - أحمد خيري - عمر حجاج - محمود عاصم - هادي حميدو - التونسي إسكندر زايد - التونسي يوسف معرف، بالإضافة لرحيل عبد الرحمن حميد حارس مرمى الفريق عقب بطولة العالم الأخيرة للاحتراف في بولندا على سبيل الإعارة.

وبذلك يغيب عن الزمالكمن قائمة الموسم الماضي 3 لاعبين بينما يغيب عن الأهلي من قائمة الموسم الماضي 8 لاعبين.

ولن يستفاد الزمالك من الثلاثي الذي تم التعاقد معه هذا الموسم بجانب عدم استفادة الأهلي من سداي

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