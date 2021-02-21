عبد العال: أسوان لم ينتصر على الاتحاد بالصدفة.. ونعمل بروح الأسرة

أوضح علاء عبد العال المدير الفني لأسوان أن فريقه لم ينتصر على الاتحاد السكندري بالصدفة، مشيرا إلى أن الروح هي سبب تحسن نتائج الفريق.

وفاز أسوان 3-1 على الاتحاد، بستاد إسكندرية، في مباراة مؤجلة من الجولة 8 للدوري المصري.

وقال عبد العال لقناة "صدى البلد": "حين توليت تدريب الفريق كنت أرغب في أن تتوقف الهزائم، وكنت استكشف الفريق".

وأضاف "تقدمنا في النتيجة ضد سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي لكنهم تعادلوا معنا وبعدها استطعنا الانتصار ضد المقاولون وحققنا فوزا غاليا ضد الاتحاد السكندري على ملعبه".

وأكد "انتصرنا بعدما قدمنا أداءً جيدا، وهذا لم يأتِ من فراغ؛ والسبب أننا نعمل بروح الأسرة وهذا ما أنعكس على الأداء والنتائج".

وعن أداء الفريق، قال: "قمت بتقديم أحمد سالم صافي للأمام بدلا من اللعب كظهير لأنه أرهق بسبب الدفاع ضد رزاق سيسيه ودفعت بـ أحمد صبحي كظهير أيمن وهذا التغيير كان سببا في الهدف".

وأوضح "تفوقنا بسبب عنصر السرعة عن طريق صافي وأحمد الألفي".

وشدد "الانتصار لم يأت عن طريق الصدفة".

وأردف "الدوري قوي للغاية بسبب تقارب مستوى الفرق عدا الأهلي والزمالك".

وأتم "أسوان يسير بشكل جيد رغم قلة التدعيمات والإمكانيات".