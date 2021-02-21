كرة يد - حسين زكي لـ في الجول: فزنا على الأهلي بالقائمة القديمة والجديدة لكن متمسكون بحقنا

الأحد، 21 فبراير 2021 - 23:36

كتب : إبراهيم رمضان

حسين زكي - كرة يد

أعرب حسين زكي المدير الفني لفريق الزمالك لرجال كرة اليد عن رضاه بقرار اتحاد اليد المصري باستئناف مسابقة الدوري للموسم الماضي.

وقرر اتحاد كرة اليد المصري إقامة أخر جولتين في المسابقة يومي 1 و2 أبريل المقبل بقائمة الموسم الماضي.

ويتصدر الزمالك المنافسة بفارق نقطتين ويحتاج للفوز على سبورتنج ويكفيه التعادل أمام الأهلي لحسم اللقب، أما الأهلي فيحتاج للفوز في المباراتين لخوض مباراة فاصلة أمام الزمالك.

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وقال حسين زكي لـ FilGoal.com: "قرار اتحاد اليد المصري عادلا باستئناف المسابقة مثلما حدث في باقي الألعاب".

وأضاف "استئناف المسابقة بالقائمة القديمة هو القرار الصحيح، لأنه من غير المنطقي لعب نفس المسابقة بقائمتين مختلفتين".

وتابع "بالنسبة لنا (الزمالك) فزنا على الأهلي بالقائمة القديمة وبالقائمة الحالية".

وشدد "لكن رغم ذلك متمسكون بحق إقامة المسابقة بقائمة نفس الموسم، والغيابات ستكون على الفريقين".

واختتم تصريحاته "يغيب عنا 7 لاعبين خلال مباراتي دوري الموسم الماضي".

كرة يد الزمالك
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