5 قرارات من اتحاد الكرة: اقتراح لعب القمة في رمضان.. واستمرار عدم السماح بالحراس الأجانب

الأحد، 21 فبراير 2021 - 22:16

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - أيمن أشرف - الزمالك - الأهلي

أعلن اتحاد الكرة المصري عن 5 قرارات هامة، في اجتماعه اليوم الأحد.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان رسمي: "أرسل الاتحاد المصري للجهات الأمنية مقترح اقامة اللقاء المؤجل بين الأهلي والزمالك قبل لقائهما معا في الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز خلال شهر رمضان المعظم لاستطلاع رأيها قبل اعتماد جدول المسابقة".

وأجلت الإدارة السابقة لاتحاد الكرة مباراة القمة التي كانت مقررة في الجولة الرابعة من البطولة، لأجل غير مسمى.

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وكشف اتحاد الكرة عن 4 قرارات هامة أخرى، منها "السماح بقيد 30 لاعبا بالفريق الأول لكل ناد في جميع الأقسام، وبالنسبة للاعبين الأجانب يسمح بقيد 5 لاعبين لكل ناد بالقسم الأول ولاعبين اثنين لكل ناد بالقسم الثاني ولاعب واحد لكل ناد بالقسم الثالث، مع معاملة اللاعب الفلسطيني معاملة اللاعب المصري بحد أقصى لاعب واحد لكل ناد".

وأكد "وبعد الاطلاع على توصية الأندية والرأي الفني والمصلحة العامة قرر الاتحاد استمرار عدم السماح لحراس المرمى الأجانب في أي ناد بأي قسم من الأقسام المختلفة".

وكذلك، قرر اتحاد الكرة “تشكيل وفد موسع من الهيئات المعنية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) المقرر انعقادها بالمغرب يوم 12 مارس المقبل لدعم المرشح المصري المهندس هاني أبو ريدة في الانتخابات التي ستجرى خلال الجمعية ويسعى خلالها المرشح المصري للحفاظ على مقعده في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وكذلك، قرر اتحاد الكرة تخصيص طائرة خاصة للمنتخب الوطني الأول في رحلته إلى كينيا لملاقاة منتخبها الوطني يوم 25 مارس ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية، كما تقرر أن يرأس البعثة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد ومعه أحمد حسام عوض عضو الاتحاد، على أن يتولى محمد الشواربي عضو الاتحاد مصاحبة الفريق منذ عودته وحتى مباراته مع جزر القمر بالقاهرة المحدد لها يوم 29 مارس في التصفيات نفسها.

وبالنسبة للناشئين قرر الاتحاد المصري مشاركة فرق الناشئين بالنادي في درجة المسابقات التي يشارك بها الفريق الأول.

في الدوري الزمالك الأهلي منتخب مصر هاني أبو ريدة
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