علاء عبد العال: حققنا فوزا مهما ضد الاتحاد.. الدوري صعب لكن تحقيق 17 نقطة أمر جيد

أشاد علاء عبد العال المدير الفني لفريق أسوان بلاعبيه بعد تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري ملعب الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة.

ورفع أسوان رصيده إلى 17 نقطة بعد تحقيق فوزين متتاليين والتعادل في 5 مباريات متتالية قبل الفوزين.

ولم يذق أسوان طعم الخسارة منذ تولي علاء عبد العال المهمة أمام غزل المحلة في منتصف الشهر الماضي.

وقال عبد العال عبر إذاعة الشباب والرياضة: "حققنا فوزا مهما وثمينا ضد الاتحاد بعد الفوز في الجولة الماضية".

وتابع "ذلك تأكيد على أننا نعمل في الاتجاه الصحيح، مرت علينا فترات صعبة في الشوط الثاني لكن نجحنا في تجاوزها وسجلنا هدفين".

وشدد عبد العال "جمع 17 نقطة قبل 4 مباريات من نهاية الدور الأول أمر جيد جدا".

وكشف "يتبقى لنا مواجهة الأهلي والبنك الأهلي وسموحة وبيراميدز، الدوري صعب وهناك أندية قوية خلفنا في جدول الترتيب".

وعن مواجهة الكأس أمام سوهاج قال: "بنسبة كبيرة سأقرر إراحة بعض اللاعبين مع احترامي الكامل لفريق سوهاج".

واختتم تصريحاته "سأمنح الفرصة لعناصر أخرى لتجهيزها لباقي مشوارها في بطولة الدوري".