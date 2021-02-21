بمشاركة كوكا.. أولمبياكوس يتعادل مع أريس ويفشل في الانتصار للمباراة الثانية على التوالي

شارك أحمد حسن كوكا في تعادل أولمبياكوس مع أريس على ملعب جيورجيوس كارايسكاكي ضمن مباريات الجولة 23 للدوري اليوناني.

تقدم أولمبياكوس عن طريق كونستانتينوس فورتونيس في الدقيقة 40,

وتعادل كونستانتينوس ميتروجولو لأريس في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وسبق لميتروجولو اللعب لأولمبياكوس 6 مواسم من قبل.

وبدأ كوكا اللقاء على حساب يوسف العربي، واستمر في الملعب حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وواصل أولمبياكوس تراجعه في الدوري اليوناني، بعدما خسر ضد باناثينايكوس بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية وهي الهزيمة الأولى له في المسابقة.

ولأول مرة يفشل أولمبياكوس في تحقيق أي انتصار في مباراتين متتاليتين هذا الموسم في الدوري.

وكان أولمبياكوس قد فاز على أريس بهدفين دون مقابل في كأس اليونان مطلع شهر فبراير الحالي.

ورفع أولمبياكوس رصيده للنقطة 58 في صدارة الدوري اليوناني، بفارق 12 نقطة عن باوك –الذي يلعب له عمرو وردة- المتواجد في المركز الثاني برصيد 46 نقطة.

ويلعب أولمبياكوس ضد فولوس في الجولة المقبلة للدوري.