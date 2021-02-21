المباراة السابعة على التوالي بدون خسارة.. أسوان يخطف الثلاث نقاط من الاتحاد

خطف أسوان ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه الاتحاد السكندري بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والتي أقيمت على ملعب الإسكندرية، وحافظ أسوان على سجله بلا خسارة للمباراة السابعة على التوالي.

افتتح عبد العزيز موسى التسجيل لأسوان في الدقيقة الثانية قبل أن يعادل رزاق سيسيه النتيجة في الدقيقة 30، وسجل أسوان هدفيه الثاني والثالث عن طريق أحمد سالم صافي في الدقيقة 78 ومحمد أسامة في الدقيقة 83.

ورفع أسوان رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر من 13 مباراة، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر من 11 مباراة.

بدأت المباراة سريعة وسجل أسوان هدفا مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق عبد العزيز موسى الذي استغل ارتداد الكرة من الدفاع السكندري وسددها في مرمى محمد صبحي.

سيطر الاتحاد السكندري على الكرة بعد الهدف المبكر لإدراك التعادل، وكاد أن يفعلها رزاق سيسيه في الدقيقة 16 لكن حولها عمر رضوان إلى ركلة ركنية، وفي الدقيقة 25 أنقذ القائم الأيمن لرضوان كرة خالد الغندور.

وأدرك الاتحاد التعادل في النهاية بالدقيقة 30 عن طريق رزاق سيسيه الذي انفرد بعمر رضوان وسجل الهدف الأول للفريق السكندري، كما رفض الاحتفال أمام أسوان فريقه السابق.

واصل الاتحاد السكندري سيطرته في الشوط الثاني من أجل التقدم وخطف نقاط المباراة، وسجل الفريق هدفا في الدقيقة 60 عن طريق فوزي الحناوي لكن تم الإلغاء بسبب لمسة يد على روماريو ويليامز مهاجم الاتحاد.

وعلى عكس سيطرة الاتحاد خطف أسوان هدف التقدم في الدقيقة 77 عن طريق رأسية أحمد سالم صافي التي خدعت محمد صبحي وسكنت داخل الشباك على يسار حارس مرمى الاتحاد.

وفي ظل سعي الاتحاد لإدراك التعادل نجح أسوان في خطف الهدف الثالث وقتل المباراة بهجمة مرتدة سجلها محمد أسامة في الدقيقة 83 ويرفض الاحتفال أمام فريقه السابق.

وبذلك حافظ أسوان على سجله بلا هزيمة للمباراة السابعة على التوالي بعد التعادل 5 مرات متتالية ثم الفوز في أخر مباراتين.

أما الاتحاد السكندري ففي أخر ست مباريات خسر 3 لقاءات أمام الجونة والزمالك وأسوان والتعادل أمام سيراميكا كليوباترا.

ويلعب أسوان مباراته المقبلة أمام البنك الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة 13 يوم الأحد، أما الاتحاد فيواجه وادي دجلة يوم الخميس المقبل.