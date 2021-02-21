بعد حسم الدربي.. لاوتارو: هذا هو إنتر

أعرب لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر عن سعادته بفوز الفريق في دربي ميلانو وحسم صدارة الدوري الإيطالي.

لاوتارو مارتينيز النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وسجل لاوتارو هدفين في فوز إنتر على ميلان بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

وقال لاوتارو لـ DAZN: "هذا ما نحن عليه نعمل كل يوم لوضع إنتر في المقدمة ونريد أن نستمر على هذا النحو".

وتابع "نقاتل جميعا معا، عانينا كثيرا هذا الموسم مع الخروج من كأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا".

وشدد "هذا هو الهدف الوحيد المتبقي لنا ويسعدنا أن نكون على قمة الجدول حاليا".

وارتفع رصيده إنتر إلى 53 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني".

وأضاف لاوتارو "روميلو لوكاكو شخص رائع ونحن سعداء بوجوده معنا ولا يزال لديه مجال للتحسين".

واختتم تصريحاته "لعبنا مباراة رائعة وكان يجب أن نكون أكثر تركيزا، لكن سمير هاندانوفيتش جاهز دائما عندما نحتاج إليه".

ونجح سمير هاندانوفيتش في إنقاذ فريقه ثلاث مرات مع بداية الشوط الثاني.