بعد حسم الدربي.. لاوتارو: هذا هو إنتر

الأحد، 21 فبراير 2021 - 20:58

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

أعرب لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر عن سعادته بفوز الفريق في دربي ميلانو وحسم صدارة الدوري الإيطالي.

وسجل لاوتارو هدفين في فوز إنتر على ميلان بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

وقال لاوتارو لـ DAZN: "هذا ما نحن عليه نعمل كل يوم لوضع إنتر في المقدمة ونريد أن نستمر على هذا النحو".

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وتابع "نقاتل جميعا معا، عانينا كثيرا هذا الموسم مع الخروج من كأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا".

وشدد "هذا هو الهدف الوحيد المتبقي لنا ويسعدنا أن نكون على قمة الجدول حاليا".

وارتفع رصيده إنتر إلى 53 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني".

وأضاف لاوتارو "روميلو لوكاكو شخص رائع ونحن سعداء بوجوده معنا ولا يزال لديه مجال للتحسين".

واختتم تصريحاته "لعبنا مباراة رائعة وكان يجب أن نكون أكثر تركيزا، لكن سمير هاندانوفيتش جاهز دائما عندما نحتاج إليه".

ونجح سمير هاندانوفيتش في إنقاذ فريقه ثلاث مرات مع بداية الشوط الثاني.

إنتر لاوتارو مارتينيز ميلان دربي ميلانو
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