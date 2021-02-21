كونتي: أخشى مواجهتي جنوى وبارما رغم الصدارة.. فخور بتطور بيريسيتش وإريكسن

أشاد أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر بلاعبيه بعد الفوز 3-0 على ميلان في الدوري.

وحسم إنتر دربي ميلانو ضمن مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإيطالي ليبتعد إنتر بالصدارة بفارق 4 نقاط.

وقال كونتي لـ DAZN: "كانت مباراة جميلة، لقاء الدربي به الكثير من الضغط بالإضافة لمكان الفريقين في الجدول".

وتابع "أنا سعيد لأننا أعددنا للمباراة بشكل جيد وكنا جيدين في تحقيق أقصى استفادة من الفرص ضد فريق قوي".

وشدد "ميلان وبيولي يستحقان الثناء على ما فعلوه، نريد الحفاظ على ما فعلناه وهذا يحملنا مزيد من المسؤولية".

وعن المرشح الأبرز للتتويج باللقب أوضح "أخشى المباراتين المقبلتين أمام جنوى وبارما، هذا الوقت الذي يجب أن نثبت فيه أننا قمنا بخطوة أخرى للبقاء في صدارة الترتيب".

ويحتل إنتر صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني.

وتابع "جنوى خسر مباراة واحدة فقط منذ تولي بالارديني القيادة، بارما يعاني رغم وجود فريق جيد".

وكشف كونتي "فخور بتطور إيفان بيريسيتش وكريستيان إريكسن، يحتاج اللاعبون إلى مزيد من الوقت مثلما حدث مع إريكسن".

وأضاف "أعتقد أن المدرب يجب أن يحسن الجميع ونحن فريق لدينا أفكار واضحة".

واختتم حديثه "احتاج إريكسن لبعض الوقت وفهم أفكارنا، الأمر نفسه لبيريسيتش الذي لم يكن بنفس الالتزام العام الماضي واليوم تغير كثيرا".