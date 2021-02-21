كومان: التعادل محبط.. ولن ألوم اللاعبين

يرى رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة أن فريقه فرط في تقليل الفارق مع أتليتكو مدريد بالتعادل مع قادش.

وتعادل برشلونة مع قادش بهدف لكل فريق، على ملعب كامب نو، في الجولة 24 للدوري الإسباني.

وقال كومان في تصريحات عقب المباراة: "النتيجة محطبة للغاية".

وأضاف "علينا أن نفوز بمثل هذه المباريات لكننا لم ننتصر".

واستمر "لقد أهدرنا الفرصة بعد خسارة أتليتكو مدريد (ضد ليفانتي) وهذا شيء محبط للغاية".

وتابع "لم يكن علينا أن نفرط في نقتطين، نحن مُحبطون، لكني لن ألوم اللاعبين".

وأتم "لم نقم بالمطلوب في الشق الهجومي وكان يجب علينا أن نُدافع بشكل مختلف".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري برصيد 47 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر بـ55 نقطة، و5 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة.

ويلعب برشلونة ضد إلتشي في الجولة المقبلة للدوري.