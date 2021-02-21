كومان: التعادل محبط.. ولن ألوم اللاعبين

الأحد، 21 فبراير 2021 - 19:38

كتب : FilGoal

رونالد كومان - برشلونة

يرى رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة أن فريقه فرط في تقليل الفارق مع أتليتكو مدريد بالتعادل مع قادش.

وتعادل برشلونة مع قادش بهدف لكل فريق، على ملعب كامب نو، في الجولة 24 للدوري الإسباني.

وقال كومان في تصريحات عقب المباراة: "النتيجة محطبة للغاية".

أخبار متعلقة
كامب نو صار مستباحا.. قادش يعطل برشلونة ويظفر بنقطة في الدقائق الأخيرة ريفالدو: مستقبل ميسي في باريس.. برشلونة لن يمنحه فرصة حقيقية للفوز بالألقاب تقرير أرجنتيني: جاياردو رفض خلافة فالفيردي في برشلونة قنبلة جديدة قبل الانتخابات.. لابورتا يدعّم حملته بأحد أساطير برشلونة بوكيتينو يكشف عن حديثه مع مبابي قبل مواجهة برشلونة

وأضاف "علينا أن نفوز بمثل هذه المباريات لكننا لم ننتصر".

واستمر "لقد أهدرنا الفرصة بعد خسارة أتليتكو مدريد (ضد ليفانتي) وهذا شيء محبط للغاية".

وتابع "لم يكن علينا أن نفرط في نقتطين، نحن مُحبطون، لكني لن ألوم اللاعبين".

وأتم "لم نقم بالمطلوب في الشق الهجومي وكان يجب علينا أن نُدافع بشكل مختلف".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري برصيد 47 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر بـ55 نقطة، و5 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة.

ويلعب برشلونة ضد إلتشي في الجولة المقبلة للدوري.

برشلونة رونالد كومان
نرشح لكم
أخر الأخبار
أروابارينا: أداء بيراميدز كان جيدا.. والفريق بدأ المرحلة الصعبة دقيقة | إفريقيا
كونتي: أخشى مواجهتي جنوى وبارما رغم الصدارة.. فخور بتطور بيريسيتش وإريكسن 12 دقيقة | الدوري الإيطالي
مانشستر سيتي يبتعد بالصدارة.. رأسية ستيرلينج تهزم أرسنال 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل يونايتد – مارسيال وراشفورد يقودان الهجوم ضد نيوكاسل.. وأماد ديالو على الدكة 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دون عناء ومع هدف مبهر من رمضان.. بيراميدز إلى مجموعات الكونفدرالية بثنائية جديدة في راسينج 46 دقيقة | الكونفدرالية
كومان: التعادل محبط.. ولن ألوم اللاعبين ساعة | الدوري الإسباني
مباشر في الدوري - الاتحاد (1)-(1) أسوان.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
عبر الأجواء الموريتانية.. وصول بعثة الزمالك للسنغال ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه"
قد ينال إعجابك