حتحوت يخطف تعادلا قاتلا لـ إنبي أمام الإسماعيلي ويؤزم موقف الدراويش

نجح إنبي في خطف التعادل أمام الإسماعيلي على ملعب الإسماعيلية بهدف لكل منهما في الجولة 14 من مسابقة الدوري.

افتتح محمد الشامي التسجيل مبكرا للإسماعيلي في الدقيقة السادسة بينما تعادل محمد شريف حتحوت بهدف قاتل في الدقيقة 88.

ورفع إنبي رصيده إلى 18 نقطة من 11 مباراة خاضهم الفريق، بينما تواصل تأزم موقف الإسماعيلي بعدما ارتفع رصيده الفريق إلى 9 نقاط من 13 مباراة.

بدأ الإسماعيلي المباراة مهاجما من أجل التسجيل المبكر وهو ما نجح فيه بعدما أرسل محمد صادق تمريرة رائعة حولها شيلونجو رأسية ليجدها محمد الشامي والمرمى خالي ويسجل برأسية الهدف الأول في الدقيقة السادسة.

هدأ اللقاء بعد أول عشر دقائق مع سيطرة من فريق الإسماعيلي بحثا عن تسجيل الهدف الثاني لكن انتهى الشوط الأول بهدف دون رد.

هاجم إنبي في الشوط الثاني بكل قوة بحثا عن هدف التعادل واعتمد الإسماعيلي على الهجمات المرتدة.

وكاد الإسماعيلي أن يقتل المباراة في الدقيقة 82 بتسديدة شيلونجو لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر لمحمود جاد.

ونجح البديل محمد شريف حتحوت في إدراك التعادل بالدقيقة 88 بتسديدة أرضية رائعة على يمين محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي.

ويلعب إنبي مباراته المقبلة يوم الخميس أمام الإنتاج الحربي في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة.

أما الإسماعيلي فينتظر حتى 10 مارس المقبل لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة 12 من مسابقة الدوري.