بيكيه: تعادل قادش مؤلم.. وهناك فرصة للفوز بالدوري

الأحد، 21 فبراير 2021 - 18:53

كتب : FilGoal

جيرارد بيكيه مدافع برشلونة

عبر جيرارد بيكيه مدافع برشلونة عن غضبه بعد تعادل فريقه ضد قادش في الدوري الإسباني.

وتلقى برشلونة ضربة قوية بالتعادل على ملعبه ضد قادش، بنتيجة 1-1 في الجولة 24.

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وقال بيكيه في تصريحات عقب اللقاء: "(التعادل) مؤلم للغاية".

وأضاف "هزيمة أتليتكو (ضد ليفانتي) أعطت لنا الفرصة لكننا لعبنا ضد فريق يدافع ويتمركز في الخلف".

وشدد "لكننا صنعنا العديد من الفرص وقمنا بإهدار أكثر من فرص بالإضافة لهدف لم يُحتسب".

واستمر "من الصعب تقبل خسارة نقطتين بعد استقبال هدفا من ضربة جزاء في الدقيقة 90".

وتابع "هدفنا كان الفوز بنقاط المباراة".

وأتم "لكن لا تزال هناك فرصة للفوز بلقب الدوري".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري برصيد 47 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر بـ55 نقطة، و5 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة.

ويلعب برشلونة ضد إلتشي في الجولة المقبلة للدوري.

جيرارد بيكيه برشلونة
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