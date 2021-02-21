لا ليجا تحتفل بإصدار قاموس "إسباني - عربي" لكرة القدم بالتعاون مع سفارة إسبانيا في مصر

الأحد، 21 فبراير 2021 - 18:13

كتب : FilGoal

لا ليجا

احتفلت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" مع معهد ثربانتس وسفارة أسبانيا في مصر بيوم اليونسكو العالمي للغة الأم الموافق ٢١ فبراير ٢٠٢١ من خلال الإعلان عن إصدار قاموس إسباني-عربي لكرة القدم.

ويهدف ذلك القاموس للترويج لدراسة اللغة الإسبانية في مختلف دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك باستخدام التأثير الذي تتمتع به كرة القدم وكذلك الفرق واللاعبين الأكثر شهرة في إسبانيا.

يحتوي القاموس على معلومات حول الأندية واللاعبين والملاعب والبطولات ومصطلحات أخرى في مجال كرة القدم وكذلك جمل وتعابير أخرى مفيدة أثناء السفر والسياحة، مع عرض النصوص الإسبانية والعربية جنبا إلى جنب بطريقة جذابة تحث على التفاعل.

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يتكون القاموس من ٥٩ صفحة تحتوي على تعبيرات ورسومات توضيحية لكي يتمكن كل من المتحدثين باللغتين العربية والأسبانية من فهم وتعلم التعبيرات المفيدة بكلتا اللغتين بسهولة، وتتيح الترجمة إلى اللغة العربية الفصحى المعاصرة الفرصة للمتحدثين باللغة العربية في العديد من بلدان المنطقة لاستيعاب الكلمات والمصطلحات.

سيتم توزيع القاموس على الطلاب الذين يدرسون اللغة الإسبانية، حيث سيتم إرساله إلى الجامعات والمؤسسات العامة والمكتبات في جميع أنحاء مصر. من الممكن أيضا الحصول عليه عن طريق تحميله من الإنترنت مجانًا على الرابط التالي:

https://elcairo.cervantes.es/imagenes/File/diccionario_futbol_espanol_arabe_instituto_cervantes_laliga.pdf

وقال السفير رامون خيل كاساريس: "تمثل اللغة والثقافة والرياضة عوامل مهمة لجمع الأمم معًا. يعتبر هذا المشروع خطوة مهمة لإسبانيا، ليس فقط في مصر ولكن أيضا في الشرق الأوسط بأجمعه، إذ أننا نعمل على تقريب المتحدثين باللغة العربية من أسبانيا والعكس صحيح".

لا ليجا الدوري الإسباني
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