إنتر يفرض سيطرته على الدوري والمدينة ويفوز على ميلان في دربي الغضب

رفض إنتر التفريط في الصدارة ليُسقط ميلان ويُنصب نفسه ملكا لمدينة ميلانو بعدما انتصر بالدربي.

وفاز إنتر على ميلان بنتيجة 3-0 في المباراة التي أُقيمت على ملعب جوسيبي مياتزا ضمن مباريات الجولة 23 للدوري الإيطالي.

تقدم أصحاب الأرض مبكرا عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 5 قبل أن يعود المهاجم الأرجنتيني ويُسجل الهدف الثاني في الدقيقة 57 واختتم روميلو لوكاكو ثلاثية إنتر في الدقيقة 66.

الانتصار عزز تواجد إنتر في الصدارة برصيد 53 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن ميلان الثاني برصيد 49 نقطة.

التشكيل

واصل أنطونيو كونتي اعتماده على كريستيان إريكسن في التشكيل الأساسي، مع الاحتفاظ بثنائي الهجوم: لوكاكو ومارتينيز.

أما ستيفانو بيولي فاعتمد على زلاتان إبراهيموفيتش في الهجوم مع أنتي ريبيتش وهاكان تشالهان أوجلو.

إنتر يهاجم ميلان بـ روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز في دربي الغضب 🇮🇹⚫🔵 pic.twitter.com/WWdkasx9zh — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) February 21, 2021

جيجيو يتخطى جيجي

المباراة كانت رقم 200 لجيانلويجي دوناروما في الدوري الإيطالي، ليكون أصغر من يصل لهذا الرقم منذ أن بدأ الفائز يحصل على 3 نقاط بدلا من نقطتين.

"جيجيو" وصل لهذا العدد من المباريات بعمر 21 عاما و361 يوما، ليكسر رقم جيانلويجي "جيجي" بوفون الذي لعب 200 مباراة وهو بعمر 21 عاما و83 يوما.

لو-لا

وصل الثنائي لوكاكو ولاوتارو للهدف رقم 6 بينهما؛ ليصبحا أفضل ثنائي في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

أما لوكاكو فأصبح أول لاعب لإنتر يُسجل في مباراة دربي ميلان لـ4 مباريات متتالية منذ بينيتو لورينزي الذي حقق هذا الإنجاز عام 1950.

وصف المباراة

بداية زرقاء

بدأت المباراة سريعة من قبل إنتر، فسدد لوكاكو كرة قوية لكن دفاع ميلان أبعدها.

ومن هجمة مرتدة عن طريق لوكاكو، انطلق البلجيكي من الجانب الأيمن ثم أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء للاوتارو مارتينيز الذي حولها في المرمى ليتقدم إنتر سريعا.

ونفذ إريكسن مخالفة لكن دفاع ميلان تصدى لها.

أول رد من ميلان جاء عن طريق ثيو هيرنانديز الذي سدد من داخل منطقة الجزاء كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

لكن إنتر عاد بقوة وسدد مارتينيز في الزاوية اليمنى الأرضية إلا أن دوناروما أبعدها.

وحاول إبراهيموفيتش وصوب من خارج منطقة الجزاء لكن هاندانوفيتش أمسك بها لينتهي الشوط الأول.

هاندانوفيتش يُغلق مرماه

مع بداية الشوط الثاني، بدأ ميلان بشراسة لإدراك التعادل، وسدد 3 كرات في ظرف دقيقتين؛ لكن هاندانوفيتش منع الفريق اللومباردي من التسجيل ببراعة.

تشالهان أوجلو أرسل عرضية حولها إبراهيموفيتش برأسه على يسار هاندانوفيتش لكن حارس إنتر أنقذ الكرة بمرونة رائعة وأبعدها بيده اليسرى.

بعدها وقف هاندانوفيتش لرأسية إبراهيموفيتش مجددا وتصدى للكرة قبل أن يُشتتها الدفاع.

ثم أطلق ساندرو تونالي كرة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء ليحولها هاندانوفيتش لركلة ركنية.

لاوتارو يُنهي اللقاء

وسط ضغط ميلان، حصل على إيفان بريسيتش على الكرة وتوغل من الجانب الأيسر وأرسل عرضية أرضية حولها لاوتارو بسهولة في المرمى ليسجل الهدف الثاني لإنتر.

وكاد لوكاكو أن يُضيف الثالث لكن دوناروما وقف له بالمرصاد وأبعد تسديدته.

لكن لوكاكو رفض أن ينتهي اللقاء دون ترك بصمته.

صاحب القميص رقم 9 حصل على الكرة من بعد منتصف الملعب وحافظ عليها وانطلق نحو منطقة الجزاء وسدد كرة قوية في الزاوية الضيقة لدوناروما ليختتم أهداف إنتر.

وبعد الهدف الثالث تراجع رتم المباراة، وعاد إنتر للدفاع للحفاظ على نظافة شباكه أملا في الحصول على مرتدة ليسجل منها الرابع، أما ميلان فلم يُهدد المرمى بشكل خطير في الدقائق المتبقية مع استحواذ سلبي حتى نهاية اللقاء.

ويلعب إنتر ضد جنوى في الجولة المقبلة، بينما يحل ميلان ضيفا على روما.