الزمالك لـ في الجول: استئناف دوري اليد القرار الصحيح.. لدينا نواقص مثل الأهلي وننتظر موعد الكأس

الأحد، 21 فبراير 2021 - 17:44

كتب : إبراهيم رمضان

كرة يد - الزمالك

يرى حمادة عبد الباري مدير جهاز كرة اليد في الزمالك أن استئناف دوري اليد هو القرار الصائب وينتظر مواعيد كرة اليد.

وقال عبد الباري لـ FilGoal.com: "اتخذ اتحاد كرة اليد المصري القرار الصائب والصحيح باستكمال منافسة الدوري".

وتابع "أكمل الاتحاد الموسم مثلما طالبت الدولة في جميع الألعاب وهو ما حدث وانتهت كافة المسابقات بالفعل".

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وعن اللعب بقائمة الموسم الماضي أوضح "هذا أمر صحيح لأن تلك المباريات لعبت بالكامل بالقائمة القديمة لذلك يجب أن يستكمل بنفس القائمة".

ويتصدر الزمالك دوري الموسم الماضي والمتبقي منه جولتين ويحتاج للفوز أمام سبورتنج مع الفوز أو التعادل ضد الأهلي في المباراة الختامية لحصد اللقب، أما الأهلي فيحتاج للفوز في المباراتين لخوض مباراة فاصلة.

وحدد اتحاد اليد استئناف دوري الموسم الماضي في يومي 1 و2 أبريل المقبل.

وكشف "لدينا نواقص في تلك القائمة مثل الأهلي، هم يغيب عنهم 6 لاعبين ونحن أيضا لدينا ستة غيابات، ويضاف إليهم حازم ممدوح المصاب ليصبح عدد الغيابات لدينا سبعة".

واختتم تصريحاته "ننتظر من اتحاد اليد موعد مباريات الكأس وسيتم التواصل معهم لمعرفة تلك المواعيد".

ووصل الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي الذي لم يستكمل حتى الآن.

كرةيد الزمالك حمادة عبد الباري
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