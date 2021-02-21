وردة يُسجل في انتصار باوك على لاميا

الأحد، 21 فبراير 2021 - 17:21

كتب : FilGoal

عمرو وردة - باوك - الدوري اليوناني

قاد عمرو وردة فريقه باوك للفوز على لاميا بنتيجة 4-0 في المباراة التي أُقيمت على ملعب تومبا بالجولة 23 للدوري اليوناني.

تقدم عبد الرحمن بابا لباوك في الدقيقة 18، وأضاف كريستوس تزوليس الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وعزز عمرو وردة تقدم باوك بالهدف الثالث في الدقيقة 52، قبل أن يختتم أندريا زيفكوفيتش أهداف أصحاب الأرض.

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ويعد الهدف هو الثالث لوردة مع باوك خلال 10 ماريات في الدوري هذا الموسم.

الانتصار رفع رصيد باوك للنقطة 46 ليحتل المركز الثاني خلف أولمبياكوس –الذي يلعب له أحمد حسن كوكا- المتصدر بـ57 نقطة.

فيما تجمد رصيد لاميا عند النقطة 15 في المركز الـ12.

ويلعب باوك ضد أستيراس في الجولة المقبلة على ملعب الأخير.

عمرو وردة
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