في ثلث ساعة رائعة.. المقاولون يهزم عودة الجونة غير المكتملة

بعد 70 دقيقة سلبية، كانت الثلث ساعة الأخيرة رائعة بين الجونة والمقاولون العرب، وانتهت بفوز الذئاب.

فاز المقاولون العرب على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب "خالد بشارة"، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

سجل محمد حمدي زكي، ولويس إدوارد، وعمر فتحي أهداف المقاولون العرب، فيما سجل عمر السعيد هدفا الجونة.

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الفوز رفع رصيد المقاولون العرب للنقطة الـ14 في المركز الـ13، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة الـ19 في المركز السادس.

وصف المباراة

شوط المباراة الأول كان هادئا جدا. أمير عابد مثلا انطلق في الدقيقة الـ15 وأرسل عرضية، أبعدها الدفاع، واستلمها لويس إدوارد ثم سدد بيسراه بجانب القائم بقليل.

شوط المباراة الثاني كان مختلفا تماما، خاصة في الثلث ساعة الأخيرة.

عمر السعيد شارك بديلا في الدقيقة الـ54 بدلا من إسلام عبد النعيم.

وكاد عمر يسجل الأول في الدقيقة الـ69. السعيد سجل كرة رائعة مرت بجانب القائم بقليل.

ثلث ساعة رائعة

وفي الدقيقة الـ70 بدأت الإثارة. المقاولون العرب سجل الأول من مرتدة قادها لويس إدوارد، ثم أرسل عرضية، قابلهها محمد حمدي زكي بلمسة في المرمى مسجلا الأول.

المقاولون كاد يسجل الثاني من مرتدة جديدة لـ لويس إدوارد ثم تمريرة إلى كريم مصطفى الذي سدد بجانب القائم في الدقيقة الـ71.

وفي الدقيقة الـ75 سجل المقاولون العرب هدفا ثانيا عن طريق لويس إدوارد. تمريرة طولية يتسلمها لويس إدوارد داخل منطقة الجزاء ويسجل الهدف الثاني.

لم يتوقف المد الأصفر هنا، فتحصل الفريق على ركلة جزاء في الدقيقة الـ76. عمر فتحي نفذ ركلة الجزاء بنجاح، وسجل الهدف الثالث.

عودة غير مكتملة

هنا بدأ الجونة مهمة عودة غير مكتملة. الجونة حصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ83 وسجلها عمر السعيد في المرمى مسجلا الأول.

عمر السعيد عاد وسجل الثاني بنفسه في الدقيقة الـ83 من تسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء.

وكاد الجونة يتعادل في الدقيقة الـ91 من ركنية، قابلها كريم الطيب بتصويبة بجانب القائم، لينتهي اللقاء بفوز المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الفوز رفع رصيد المقاولون العرب للنقطة الـ14 في المركز الـ13، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة الـ19 في المركز السادس.