نوير: لم نتعلم من درس مباراة أرمينيا بيليفيلد

يؤمن مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ بأن فريقه لم يتعلم من درس التعادل مع أرمينيا بيليفيلد في الجولة الماضية من الدوري الألماني مما تسبب في خسارته أمام إينتراخت فرانكفورت.

وقهر أينتراخت فرانكفورت ضيفه العملاق بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب دويتش بانك بارك، بالجولة 22 من الدوري الألماني.

وقال نوير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لم نتعلم من درس مباراة أرمينيا بيليفيلد. هذا الأداء لم يكن كافيًا ضد مثل هذا الفريق".

وأضاف "فرانكفورت لديه لاعبين أقوياء في الهجوم. سببوا لنا المشاكل في البداية".

وشدد الحارس الألماني "يجب أن تكون هناك سراشة من جانبنا على أرض الملعب منذ البداية".

وأتم "أظهرنا صورة جيدة في الشوط الثاني. إذا لعبنا بهذه الطريقة منذ البداية، كنا سنفوز بالمباراة".

من جهته، أوضح ليون جرويتسكا لاعب وسط بايرن "سنحرص على تقديم أداء أفضل في المباريات القادمة على أرض الملعب".

وسجّل ثنائية فرانكفورت دايتشي كامادا، وأمين يونس في الشوط الأول. فيما سجّل روبرت ليفاندوفسكي هدف بايرن ميونيخ الوحيد في الشوط الثاني.

وأكمل "لقد فقدنا خمس نقاط في آخر مباراتين. الوضع أصبح مثيرًا مرة أخرى، سنحرص على الابتعاد وجمع النقاط مرة أخرى".

وتجمّد رصيد البطل عند 49 نقطة في المركز الأول، وسيتقلّص الفارق مع مطارده لايبزيج إلى نقطتين حال فوز الأخير على هيرتا برلين يوم الأحد.

بينما رفع فرانكفورت رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن فولفسبورج الثالث.

وفاز فرانكفورت على بايرن ميونيخ في موسمين متتاليين بالدوري الألماني لأول مرة منذ عام 1996.

فـ فرانكفورت قهر بايرن 5-1 في الدور الأول من الموسم الماضي، هزيمة أطاحت وقتها بـ نيكو كوفاتش وأحضرت هانز فليك ومهّدت طريق السداسية التاريخية غير المتوقعة.

ويستعد بايرن ميونيخ للحلول ضيفا على لاتسيو في العاصمة الإيطالية روما يوم الثلاثاء المقبل بذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.