كامب نو صار مستباحا.. قادش يعطل برشلونة ويظفر بنقطة في الدقائق الأخيرة

الأحد، 21 فبراير 2021 - 17:11

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي يسجل ويحتفل بهدف برشلونة في قادش

يبدو أن الملعب الذي كان عصيا على الجميع صار مستباحا، فمثلما أتى باريس سان جيرمان وأقنع وأمتع وهزم برشلونة برباعية مقابل هدف في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، أتى قادش – صاحب المركز الـ 15 في الدوري الإسباني – وحصد نقطة على حساب برشلونة لحساب الجولة 24 من البطولة.

ركلة جزاء ليونيل ميسي – وأول أهدافه ضد قادش عبر تاريخه – في الدقيقة 32، لم تكن كافية لتذليل الفارق مع المتصدر أتليتكو مدريد ومنح البلاوجرانا أملا جديدا في الاقتراب من صدارة الترتيب، حيث سجل أليكس فيرنانديز هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 89 دمر بها آمال رفاق ميسي.

التعادل هو الثالث لبرشلونة على أرضه هذا الموسم، ولم يجمع الفريق سوى 24 نقطة من أصل 33 متاحين له على كامب نو في الدوري.

أخبار متعلقة
ريفالدو: مستقبل ميسي في باريس.. برشلونة لن يمنحه فرصة حقيقية للفوز بالألقاب تقرير أرجنتيني: جاياردو رفض خلافة فالفيردي في برشلونة قنبلة جديدة قبل الانتخابات.. لابورتا يدعّم حملته بأحد أساطير برشلونة

برشلونة حصد نقطته الـ 46 من 22 مباراة، بفارق 9 نقاط عن المتصدر أتليتكو مدريد صاحب الـ 55 نقطة من 23 مباراة، فيما يحل ريال مدريد ثانيا بـ 52 نقطة من 24 مباراة.

المباراة بدأت بسيطرة اعتيادية من أصحاب الأرض، ولكن الخطورة الأولى جاءت من مطالبة من خوردي ألبا بركلة جزاء على دفاع قادش في الدقيقة 26، ولكن حكم اللقاء بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو لم يحتسبها.

وبعد دقائق، حصل بيدري على ركلة جزاء في الدقيقة 32، سجلها ميسي ببراعة، معلنا هدفه الأول ضد قادش عبر التاريخ، ليتبقى له فقط خيريز وريال مورسيا من الفرق التي لم يزر شباكها من ضمن الذين شاركوا في الليجا.

وكاد روبن سوبرينو يتعادل في الدقيقة 34 من رأسية مرت بجوار مرمى مارك أندريه تير شتيجن.

مباراة ميسي الـ 506، والتي تخطى بها أسطورة النادي تشابي هيرنانديز، شهدت هدفين ملغيين بداع التسلل في الشوط الأول لصالح أصحاب الأرض.

ومع بداية الشوط الثاني، استمر الضغط الكتالوني، الذي كاد يتسبب في هدف ثان في الدقيقة 61 إلا أن حارس الضيوف جيريمياس ليديسما تعملق أمام أنطوان جريزمان.

سوبرينو بدا وأنه عازم على تحطيم آمال برشلونة، وبالفعل حصل على ركلة جزاء من كليمنت لونجليه في الدقيقة 89، حولها فيرنانديز بنجاح في المرمى، معلنا حصول قادش على النقطة 24 من 23 مباراة في المركز الـ 15.

برشلونة قادش الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
الاتحاد التنزاني يعلن استضافته لمواجهة شباب بلوزداد وصنداونز 13 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر قمة إنجلترا - أرسنال (0)-(1) مانشستر سيتي.. جوووووووول ستيرلينج والأول 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لا ليجا تحتفل بإصدار قاموس "إسباني - عربي" لكرة القدم بالتعاون مع سفارة إسبانيا في مصر 31 دقيقة | أوروبا
إنتر يفرض سيطرته على الدوري والمدينة ويفوز على ميلان في دربي الغضب 34 دقيقة | الدوري الإيطالي
بمشاركة المحمدي وتريزيجيه.. ليستر يهزم أستون فيلا ويزاحم يونايتد على المركز الثاني 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الكونفدرالية - بيراميدز (1) - (0) راسينج كلوب.. تراوري يهدر الثاني 58 دقيقة | الكونفدرالية
الزمالك لـ في الجول: استئناف دوري اليد القرار الصحيح.. لدينا نواقص مثل الأهلي وننتظر موعد الكأس ساعة | رياضات أخرى
بفضل هدف مايوكا.. محمد فتحي يسبق بيراميدز إلى مجموعات الكونفدرالية ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه"
قد ينال إعجابك