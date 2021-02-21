فليك: كنا نستحق الخروج بنقطة على الأقل أمام فرانكفورت

يعتقد هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ أن فريقه كان يستحق الخروج بنقطة على الأقل من مباراة آينتراخت فرانكفورت التي خسرها بطل كأس العالم للأندية.

وقهر أينتراخت فرانكفورت ضيفه العملاق بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب دويتش بانك بارك، بالجولة 22 من الدوري الألماني.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع: "دخلنا المباراة بشكل سييء، قدم فرانكفورت أداءً جيدًا للغاية في الشوط الأول، وكان يتمتع بسرعة كبيرة وضغط علينا".

وأضاف "أردنا تقديم أداء أفضل كثيرًا في الشوط الثاني، وتمكنا من تحقيق ذلك لكن للأسف لم نتمكن من تحويل الفرص لأهداف والخروج بنقطة على الأقل، نستحق ذلك".

وواصل "إذا لعبنا بالطريقة التي لعبنا بها في الشوط الثاني منذ البداية، فسيكون بايرن ميونيخ هو الفائز. لم يكن الأمر كذلك، علينا أن نتعايش مع الوضع".

وأتم "أنا سعيد بما حدث في الشوط الثاني، إنها علامة على وجود الفريق. لقد مررنا بأيام مضطربة، ولا ينبغي أن ننسى ذلك".

ويعد ذلك التعثر هو الثاني على التوالي لـ بايرن ميونيخ منذ تتويجه بلقب كأس العالم للأندية بقطر قبل أيام، وإكمال السداسية التاريخية، إذ تعادل في الجولة الماضية أمام أرمينيا بيلفيلد بصعوبة بثلاثة أهداف لكل طرف.

وسجّل هدفي فرانكفورت دايتشي كامادا، وأمين يونس. فيما سجّل روبيرت ليفاندوفسكي هدف بايرن ميونيخ الوحيد.

ليتجمّد رصيد البطل عند 49 نقطة في المركز الأول، وسيتقلّص الفارق مع مطارده لايبزيج إلى نقطتين حال فوز الأخير على هيرتا برلين يوم الأحد.

بينما رفع فرانكفورت رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن فولفسبورج الثالث.

وفاز فرانكفورت على بايرن ميونيخ في موسمين متتاليين بالدوري الألماني لأول مرة منذ عام 1996.

فـ فرانكفورت قهر بايرن 5-1 في الدور الأول من الموسم الماضي، هزيمة أطاحت وقتها بـ نيكو كوفاتش وأحضرت هانز فليك ومهّدت طريق السداسية التاريخية غير المتوقعة.

ويستعد بايرن ميونيخ للحلول ضيفا على لاتسيو في العاصمة الإيطالية روما يوم الثلاثاء المقبل بذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.