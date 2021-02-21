سلة - منتخب مصر يهزم المغرب ويحقق العلامة الكاملة

نجح المنتخب المصري لكرة السلة من تحقيق فوز عريض على نظيره المغربي في اللقاء الذي جمع الفريقين في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021.

وتمكن المنتخب من الفوز عن جدارة بالمباراة القوية التي أقيمت يوم الحد على صالة محمد المزالي في مدينة المنستير التونسية بنتيجة 84-59.

نتائج الأشواط الأربعة جميعها لصالح المنتخب المصري الذي سيطر على مجريات اللقاء.

وجاءت بالترتيب كالتالي 28-17، 57- 31، 70-44، 59-84.

وكان المنتخب قد فاز على منتخب كاب فيردي وحقق فوزا اعتباريا على أوغندا بسبب انسحاب منتخبها.

وتأهل منتخب مصر لكرة السلة إلى نهائيات بطولة إفريقيا 2021، بعد إلغاء مباراته أمام أوغندا.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة السلة إلغاء مباراة مصر وأوغندا في المرحلة الثانية من التصافيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 التي ستقام في رواندا.

وشارك منتخب مصر في جولة الإياب لتصفيات بطولة إفريقيا التي تقام في تونس، وتواجد بالمجموعة الخامسة رفقة أوغندا، وكاب فيردي، والمغرب.

وقد دخل منتخب مصر التصفيات في الصدارة بـ 6 نقاط مستفيدا من فوزه بمباريات الذهاب التي أقيمت في مصر بشهر نوفمبر الماضي.