كرة يد – الكشف عن موعد استكمال الموسم الماضي من بطولة الدوري

الأحد، 21 فبراير 2021 - 16:18

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش كرة يد

كشف الاتحاد المصري لكرة اليد عن موعد استكمال بطولة دوري كرة اليد المحترفين المصري عن الموسم الماضي 2019/2020.

وأعلن اتحاد اليد، استكمال البطولة يومي 1 و2 أبريل المقبل، وبنفس شروط المسابقة التي سبق إخطار الأندية بها.

ويلعب الزمالك مع سبورتنج يوم 1 أبريل، فيما يلعب الأهلي مع الجيش.

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وفي الجولة الأخيرة يوم 2 أبريل، يلعب الزمالك مع الأهلي.

كان الزمالك يتصدر المسابقة بفارق نقطتين عن الأهلي، ويكفيه الفوز على سبورتنج والتعادل مع الأهلي فقط للظفر باللقب.

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