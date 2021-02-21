كرة يد – الكشف عن موعد استكمال الموسم الماضي من بطولة الدوري

كشف الاتحاد المصري لكرة اليد عن موعد استكمال بطولة دوري كرة اليد المحترفين المصري عن الموسم الماضي 2019/2020.

وأعلن اتحاد اليد، استكمال البطولة يومي 1 و2 أبريل المقبل، وبنفس شروط المسابقة التي سبق إخطار الأندية بها.

ويلعب الزمالك مع سبورتنج يوم 1 أبريل، فيما يلعب الأهلي مع الجيش.

وفي الجولة الأخيرة يوم 2 أبريل، يلعب الزمالك مع الأهلي.

كان الزمالك يتصدر المسابقة بفارق نقطتين عن الأهلي، ويكفيه الفوز على سبورتنج والتعادل مع الأهلي فقط للظفر باللقب.