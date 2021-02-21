كرة يد – الكشف عن موعد استكمال الموسم الماضي من بطولة الدوري
الأحد، 21 فبراير 2021 - 16:18
كتب : FilGoal
كشف الاتحاد المصري لكرة اليد عن موعد استكمال بطولة دوري كرة اليد المحترفين المصري عن الموسم الماضي 2019/2020.
وأعلن اتحاد اليد، استكمال البطولة يومي 1 و2 أبريل المقبل، وبنفس شروط المسابقة التي سبق إخطار الأندية بها.
ويلعب الزمالك مع سبورتنج يوم 1 أبريل، فيما يلعب الأهلي مع الجيش.
وفي الجولة الأخيرة يوم 2 أبريل، يلعب الزمالك مع الأهلي.
كان الزمالك يتصدر المسابقة بفارق نقطتين عن الأهلي، ويكفيه الفوز على سبورتنج والتعادل مع الأهلي فقط للظفر باللقب.