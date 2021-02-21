انتهت في إسبانيا - برشلونة (1)-(1) قادش.. نهاية المباراة بالتعادل

الأحد، 21 فبراير 2021 - 14:45

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي يسجل ويحتفل بهدف برشلونة في قادش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وقادش، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة بالتعادل.

ق. 89 أليكس فيرنانديز يسجل التعادل القاااتل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 43 بيدري يسجل الثاني لبرشلونة والحكم يلغيه للتسلل.

ق. 31 جووول أول لبرشلونة عن طريق ميسي من ركلة جزاء.

ق. 30 بيدري يتحصل على ركلة جزاء لبرشلونة.

ق. 28 تصويبة من ليونيل ميسي R2 من حدود منطقة الجزاء، يتصدى لها ليدزما حارس قادش.

بداية المباراة

في إسبانيا برشلونة قادش
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