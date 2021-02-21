تنس - ملك الملاعب الصلبة.. دجوكوفيتش يتوج بلقب أستراليا المفتوحة

الأحد، 21 فبراير 2021 - 13:09

كتب : FilGoal

دجوكوفيتش - تنس

توج الصربي نوفاك دجوكوفيتش بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الثانية على التوالي بالفوز على الروسي دانييل ميدفيديف 3-0 يوم الأحد.

لم يجد المصنف الأول على العالم مقاومة تذكر من ميدفيديف الذي خسر المجموعات الثلاثة، 7-5 و6-2 و6-2 في نهائي أول البطولات الكبرى لعام 2021.

وحصد دجوكوفيتش، ملك الملاعب الصلبة، اللقب للمرة التاسعة في تاريخه كرقم قياسي لواحدة من البطولات الكبرى.

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علما الإسباني رافاييل نادال حصد لقب بطولة رولان جاروس 13 مرة.

وأحرز دجوكوفيتش البالغ من العمر 33 عاما لقبه رقم 18 بشكل عام في بطولات جراند سلام بفارق لقبين فقط عن صاحبا الرقم القياسي نادال وروجيه فيدرير.

فيما فشل ميدفيديف في التتويج بأول لقب له في البطولات الكبرى، بعدما لعب مباراة نهائية للمرة الثانية في تاريخه.

وكانت اليابانية ناومي أوساكا قد تفوقت على الأمريكية جينيفير برادي وتوجت بلقب أستراليا للمفتوحة للسيدات.

وصارت أوساكا تمتلك 4 ألقاب لبطولات جراند سلام، عقب التتويج ببطولة أستراليا المفتوحة 2019 و2021، وأمريكا المفتوحة 2018 و2020.

وشهدت النسخة الحالية وصول المصرية ميار شريف إلى الدور الثاني لمنافسات القسم الثالث في المسابقة، لكن مشوارها توقف أمام كاجا جوفان السلوفينية.

ورغم توديع البطولة من هذه المرحلة إلا أن ميار قد سطرت تاريخا كبيرا، كونها أول امرأة مصرية تفوز بمباراة في بطولة كبرى للتنس خلال الدور الرئيسي.

تنس نوفاك دجوكوفيتش
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