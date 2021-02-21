كرة يد – عبد الرحمن حُميد حارس الأهلي إلى فيسلا البولندي

أتم عبد الرحمن حُميد حارس الأهلي لكرة اليد، انتقاله إلى فريق فيسلا البولندي على سبيل الإعارة.

ونشر عبد الرحمن حُميد صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، يُمسك فيها بقميص فريقه الجديد أثناء تقديمه للإعلام.

وانتقل حٌميد إلى فيسلا معارا لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري، على أن يُحدد مصيره بعد انتهاء الإعارة.

وكتب حٌميد على الصورة "أفتخر بإعلان انتقالي إلى فيسلا بلوك البولندي. أتطلع لتحقيق إنجازات عظيمة مع الفريق".

عبد الرحمن حُميد هو أفضل حارس في كأس العالم للناشئين 2019، والتي توجت بها مصر للمرة الأولى في تاريخها.

وكان صاحب الـ21 عاما ضمن قائمة منتخب مصر الأول في كأس العالم 2021، والتي احتلت فيها مصر المركز السابع.