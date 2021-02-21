أحمد سمير: كنت أبكي كلما مررت أمام الزمالك.. والآن أفضل الأهلي

الأحد، 21 فبراير 2021 - 10:45

كتب : FilGoal

أسوان - طلائع الجيش

حكى أحمد سمير ظهير طلائع الجيش، كواليس فترته في الزمالك وقت الناشئين، ورغبته الحالية.

وقال أحمد سمير في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "قضيت 10 سنوات في ناشئين الزمالك وكنت أقيد بالقائمة الثانية سنويا".

وأضاف "رغم ذلك كنت أٌصر على البقاء وعدم الرحيل حبا في الزمالك، ورغبة مني في النجاح هنا".

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سمير أتبع "وقت التصعيد للفريق الأول استغنوا عني. كنت أبكي كلما مررت أمام النادي لحزني على الرحيل من النادي، ولأنني لا أعلم هل سأستطيع العودة أم لا بعد الانتقال للداخلية".

ظهير الجيش أكمل "من الداخلية انضممت إلى منتخب الشباب، واستطعت العودة للزمالك في موسم تحقيق الثنائية".

واستمر "وقت عودتي للزمالك ودخلت الزمالك مجددا لأول مرة، بكيت مجددا لأنني شعرت بأنني استرديت كرامتي".

وعن رغبته الحالية في حالة وصول عرضين من الأهلي والزمالك، قال سمير "بالتأكيد هما ناديان كبيران، واللعب لأيا منهما شرف كبير".

وأتم "لكن بالنظر لأنني لعبت في الزمالك بالفعل وكانت تجربة ناجحة بالمناسبة بعدما حققنا لقب الدوري الغائب منذ فترة طويلة وقتها، لكننا أريد خوض تجربة جديدة. لذلك ربما أفضل الأهلي، خاصة بسبب الحساسية بيني وبين بعض جماهير الزمالك حاليا بسبب تسجيلي أهداف في مرمى الفريق الأبيض".

أحمد سمير لعب في الزمالك خلال موسم 2014/2015، وحقق مع الفريق الأبيض لقبي الدوري وكأس مصر لهذا الموسم.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

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