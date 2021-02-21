خالد جلال: كان هناك من وراء ابتعادي عن التدريب.. لست ممن يتبعون الطرق الملتوية

ألمح خالد جلال مدرب البنك الأهلي إلى أن شخصا تسبب في ابتعاده عن التدريب لفترة طويلة بعدما رحل عن الزمالك في يوليو 2019.

وقال جلال عبر قناة عبر قناة إم.بي.سي مصر:"اترشحت كتير بعد ما مشيت من الزمالك، ومش عايز اقول كان في حد كدة ورا، كل ما اجي اروح مكان..".

وأضاف "وانا ماليش في الطرق الملتوية شوية، المدربين اللي هما ماشيين.. مش وقتها.. ممكن لو طلعت معاكم في حلقة ابقى اتكلم".

وتعاقد البنك الأهلي مع جلال ليخلف محمد يوسف بعدما جمع الفريق، الصاعد لأول مرة للدوري المصري الممتاز، 10 نقاط من 13 مباراة.

خالد جلال: كنت مستهدف من ناس معينة عشان مدربش أي فريق في الدوري السنة دي#اللعيب #MBCMASR لو بتحب الكورة والرياضة تابع كواليس وأخبار الكورة المصرية مع اللعيب من هنا :https://t.co/UDjp60gd8f pic.twitter.com/NeYPoNxmSe — MBC مصر (@mbcmasr) February 19, 2021

وقاد جلال (53 عاما) فريق الزمالك لمدة 3 أشهر في 2018 وتوج معه بلقب كأس مصر على حساب سموحة بركلات الترجيح.

وعاد ليدرب النادي لمدة شهرين في 2019 خلفا لكريستيان جروس السويسري.

ودرب نادي مصر 6 أشهر في 2020.

وعمل في أندية الشرقية للدخان والشرقية والسويس والأسيوطي (بيراميدز حاليا).