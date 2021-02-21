متعب: هذا سر أهداف الـ+90.. وفخور بجيل الأهلي الحالي

أرجع عماد متعب نجم الأهلي السابق تسجيله للكثير من الأهداف في الدقائق القاتلة من المباريات مع الفريق الأحمر ومنتخب مصر السابق إلى تركيزه طول دقائق اللقاء.

وقال متعب عبر قناة الأهلي: "كنت أخوض المباريات من أول ثانية حتى صافرة النهاية وأثق أنني قادر على التسجيل في أي لحظة".

وأضاف "دائما ما كان التوفيق يقف بجانبي لأسجل الأهداف في الوقت القاتل وتكون فرحتها أغلى لي وللجماهير".

وأشار "كنت أركز مع الوقت المتبقي وكلما اقتربت المباراة من النهاية أزيد من تركيزي لكل أسجل الأهداف".

وواصل "الله أكرمني بحب جماهير الأهلي وأحاول دائما الحفاظ عليهم ولا أستطيع أن أسبب أي حزن لفرد واحد من جمهور القلعة الحمراء".

وشدد "أنا فخور بالجيل الحالي للأهلي وأنتظر منه الكثير والكثير بعدما حقق الإنجاز واحتل المركز الثالث بكأس العالم للأندية".

وأتم تصريحاته "مع بداية ظهور عمرو جمال كنت أرى أنه يشبهني كثيرا في الملعب ولكن بسبب الإصابة لاستطاع الوصول لمكانة أكبر من ذلك".