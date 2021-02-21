ريان بابل: مصطفى محمد يملك موهبة عظيمة وينتظره مستقبل باهر

الأحد، 21 فبراير 2021 - 00:24

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

أشاد ريان بابل النجم الهولندي لفريق جالاتا ساري، بـ مصطفى محمد المهاجم المصري للفريق.

وقال ريان بابل في تصريحات صحفية: "مصطفى محمد لاعب جيد جدا".

وأضاف "وهبه الله موهبة عظيمة يجب أن يحافظ عليها".

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وأتم "أعتقد بأن مصطفى محمد ينتظره مستقبلا باهرا".

جالاتا سراي فاز على ألانياسبور بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ26 من الدوري التركي. مباراة شارك مصطفى محمد فيها كاملة وكاد أن يسجل من كرة ارتطمت بالقائم الأيسر.

وانضم مصطفى محمد لـ جالاتا سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الزمالك على سبيل الإعارة.

صاحب الـ24 عاما سجل 4 أهداف في 5 مباريات، وساهم في هدف آخر، فيما ارتطمت ثلاث تصويبات منه بالقائم.

جالاتا سراي مصطفى محمد
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