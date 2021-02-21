لاعب باشاكشاهير: سيفتخرون بعد سنوات بمشاهدة مصطفى محمد مباشرة
الأحد، 21 فبراير 2021 - 00:01
كتب : FilGoal
يتوقع إيمري كابلان لاعب إسطنبول باشاكشاهير، مستقبلا مبهرا لـ مصطفى محمد المهاجم المصري لـ جالاتا سراي التركي.
مصطفى محمد
النادي : جالاتا سراي
وكتب كابلان عبر حسابه الشخصي على تويتر: "مشاهدة مصطفى محمد الآن مباشرة، ستكون موضع فخر في حديث الأصدقاء فيما بينهما بعد سنوات".
Emre Kaplan: "Mostafa Mohamed'i canlı izlemek, yıllar sonra arkadaş sohbetinde havası atılacak bir konu olacak."— Galatasaray Fans (@1905GSFANS) February 20, 2021
الأذربيجاني صاحب الـ20 عاما يشير إلى مولد نجم جديد في سماء الكرة العالمية، ستجعل من شاهده في الملاعب التركية يفتخر بذلك حين يلعب النجم المصري في أحد الأندية الكبيرة عالميا.
جالاتا سراي فاز على ألانياسبور بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ26 من الدوري التركي. مباراة شارك مصطفى محمد فيها كاملة وكاد أن يسجل من كرة ارتطمت بالقائم الأيسر.
وانضم مصطفى محمد لـ جالاتا سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الزمالك على سبيل الإعارة.
صاحب الـ24 عاما سجل 4 أهداف في 5 مباريات، وساهم في هدف آخر، فيما ارتطمت ثلاث تصويبات منه بالقائم.