لاعب باشاكشاهير: سيفتخرون بعد سنوات بمشاهدة مصطفى محمد مباشرة

يتوقع إيمري كابلان لاعب إسطنبول باشاكشاهير، مستقبلا مبهرا لـ مصطفى محمد المهاجم المصري لـ جالاتا سراي التركي.

وكتب كابلان عبر حسابه الشخصي على تويتر: "مشاهدة مصطفى محمد الآن مباشرة، ستكون موضع فخر في حديث الأصدقاء فيما بينهما بعد سنوات".

الأذربيجاني صاحب الـ20 عاما يشير إلى مولد نجم جديد في سماء الكرة العالمية، ستجعل من شاهده في الملاعب التركية يفتخر بذلك حين يلعب النجم المصري في أحد الأندية الكبيرة عالميا.

جالاتا سراي فاز على ألانياسبور بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ26 من الدوري التركي. مباراة شارك مصطفى محمد فيها كاملة وكاد أن يسجل من كرة ارتطمت بالقائم الأيسر.

وانضم مصطفى محمد لـ جالاتا سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الزمالك على سبيل الإعارة.

صاحب الـ24 عاما سجل 4 أهداف في 5 مباريات، وساهم في هدف آخر، فيما ارتطمت ثلاث تصويبات منه بالقائم.