وكيلهما يكشف: سبب عدم التحاق روقا ببعثة الزمالك.. وموقف عمرو جمال من الأهلي

كشف ميدو حزين وكيل أعمال محمد أشرف روقا لاعب وسط الزمالك أن عدم التحاق اللاعب ببعثة الفريق إلى السنغال بسبب خطأ إداري.

ولم يسافر روقا مع الزمالك إلى السنغال تمهيدا لمواجهة تونجيث ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال ميدو حزين عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "ما حدث خطأ إداري وسوء فهم، وقت مشاركته في بطولة العالم العسكرية تم إلغاء جواز سفره الآخر".

وتابع "عندما تم البحث عن رقم جوازه الملغي لم يجدوه وبالتالي لم يتمكن من السفر".

ويحل الزمالك ضيفا على تونجيث السنغالي في السادسة من مساء الثلاثاء، وكان الأبيض قد تعادل في افتتاح دور المجموعات أمام مولودية الجزائر.

وبالحديث عن سيف الجزيري أوضح "كنا نعلم أنه لن يقيد إفريقيا في الزمالك ولكن ذلك بسبب ضيق الوقت بعد بيع مصطفى محمد".

وأضاف "سيف عاد للتوقيع مع الزمالك قبل صعوده للطائرة للانضمام إلى الكويت الكويتي وقبل غلق سوق الانتقالات بـ 12 ساعة فقط، ومتأكد أنه سيصنع الفارق مع النادي"

أما عن عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش المعار من الأهلي قال: "اللاعب يشجع الأهلي وبالطبع يتمنى العودة إليه، لكن نمتلك حاليا عرضا من إحدى الدول العربية".

واختتم تصريحاته "سنجلس مع الأهلي بعد انتهاء الإعارة مع الجيش لتحديد موقفه خاصة أن عقده لا يزال أمامه موسمين آخرين".