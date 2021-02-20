نهاد قهوجي: إذا شاهدت مصطفى محمد 150 دقيقة لن أمل.. على المهاجمين التعلم

انهال نهاد قهوجي نجم تركيا السابق بالإشادة على مصطفى محمد المحترف المصري لفريق جالاتا سراي التركي.

وقال نهاد قهوجي في تصريحات صحفية: مصطفى محمد لعب شوط أول عظيم أمام ألانياسبور".

وأضاف "إذا استمر مصطفى في اللعب لـ 150 دقيقة بتلك الطريقة، لن أمل من مشاهدته".

قهوجي أتم "على المهاجمين مشاهدة مصطفى محمد للاستفادة مما يقدمه".

جالاتا سراي فاز على ألانياسبور بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ26 من الدوري التركي. مباراة شارك مصطفى محمد فيها كاملة وكاد أن يسجل من كرة ارتطمت بالقائم الأيسر.

وانضم مصطفى محمد لـ جالاتا سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الزمالك على سبيل الإعارة.

صاحب الـ24 عاما سجل 4 أهداف في 5 مباريات، وساهم في هدف آخر، فيما ارتطمت ثلاث تصويبات منه بالقائم.