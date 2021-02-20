كرة طائرة - فوز مصر والكاميرون في افتتاح بطولة إفريقيا للشباب

افتتح منتخب مصر تحت 21 عاما بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للشباب بالفوز على الكونغو الديمقراطية.

وتستضيف مصر بطولة إفريقيا تحت 21 عاما حتى 24 من شهر فبراير الجاري.

ونجح شباب الفراعنة في الفوز بثلاثة أشواط دون مقابل بنتيجة (25-9، 25-18، 25- 11).

وتقام البطولة بمشاركة منتخبات مصر والكاميرون والمغرب والكونغو الديمقراطية بنظام الدوري من دور واحد.

ويتأهل البطل ووصيفه إلى بطولة العالم للشباب تحت 21 عاما والمقرر إقامتها بإيطاليا وبلغاريا من 22 سبتمبر المقبل إلى 3 أكتوبر.

وكان منتخب الكاميرون قد تغلب على المغرب بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد (25-20، 23-25، 25-17، 26-24).

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام الكاميرون في الثامنة من مساء الإثنين، بينما يختتم منافسات البطولة مساء الأربعاء بمواجهة المغرب في السابعة مساء.