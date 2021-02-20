انتهت في إسبانيا - بلد الوليد (0) (1) ريال مدريد.. فوز ثمين

السبت، 20 فبراير 2021 - 21:49

كتب : FilGoal

بلد الوليد - ريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفا على بلد الوليد في ملعب خوسيه زوريا بالجولة 24 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق.66 دخول أريباس وإيسكو ودورو بدلا من أسينسيو وماريانو وفينسيوس

ق.65 جوووووووووول كاسيميرو يسجل الأول برأسية بعد عرضية كروس

ق.55 خطأ قاتلل من ميندي في التمرير لتستقر الكرة مباشرة عند أوريانا الذي سدد على الطائر وكورتوا واصل التألق

ق.51 تسديدة يسارية أرضية من لوكاس لكنها ضعيفة ويتصدى لها جوردي ماسيب دون عناء

ق.50 مرة أخرى كاسيميرو يهدر كرة رأسية سهلة بعد ركنية نفذها كروس

ق.47 تسديدة أرضية من روكي ميسا يتعامل معها كورتروا دون عناء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.39 ركلة حرة من الجهة اليمنى ينفذها كروس، ويقابلها كاسيميرو برأسية مرت أعلى العارضة بغرابة

ق.12 تسديدة أولى من أسينسيو لكنها تمر أعلى العارضة

ق.7 كورتوا يتألق! تصدٍ أول أمام تسديدة أوريانا، ثم تصدٍ ثانٍ أمام متابعة يانكو وتخرج الكرة إلى ركنية

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد بلد الوليد في إسبانيا الدوري الإسباني
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