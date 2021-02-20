هالاند يدمر كتيبة جروس.. دورتموند يحقق فوزا تاريخيا على شالكه في دربي الرور

السبت، 20 فبراير 2021 - 21:46

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - دورتموند - شالكه

فاز بوروسيا دورتموند على مضيفه شالكه بأربعة أهداف دون رد في ملعب فيلتنز أرينا، بالجولة 22 من الدوري الألماني.

وسجّل أهداف دورتموند المتألق إرلينج هالاند في مناسبتين، وجادون سانشو، ورافاييل جيريرو.

ليرفع دورتموند رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس، فيما تجمّد رصيد شالكه عند 9 نقاط في المركز 18 –الأخير- وازداد وضعه تعقيدا.

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ويعد هذا الفوز هو الأكبر لـ دورتموند في تاريخ زياراته لملعب شالكه بالدوري الألماني منذ انتصاره 6-2 عام 1964.

وواصل دورتموند استفاقته بعد أن هزم إشبيلية في رامون سانشيز بيزخوان قبل أيام بذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخاض ماركو رويس قائد دورتموند مباراته رقم 300 في مسيرته بالدوري الألماني الممتاز.

وخرج دورتموند منتصرا في دربي الرور الذي تجمعه فيه ندية غير عادية مع جاره شالكه.

الإنجليزي سانشو تقدّم لـ دورتموند في الدقيقة 42 بعد خطأ دفاعي من بنجامين ستامبولي.

وبات سانشو (20 عاما و10 أشهر و6 يوما) أصغر لاعب يسجل 35 هدفا في تاريخ الدوري الألماني.

قبل أن يضاعف المُدمِر هالاند النتيجة سريعا في الدقيقة 45 بتسديدة يسارية رائعة على الطائر على طريقة زلاتان إبراهيموفيتش.

في الشوط الثاني عمّق البرتغالي جيريرو النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 60 بعد تمريرة رويس.

قبل أن يختتم هالاند الأهداف بتسجيل الرابع في الدقيقة 79.

ورفع هالاند رصيده إلى 17 هدفا في الدوري الألماني هذا الموسم، خلف روبيرت ليفاندوفسكي صاحب الـ 26 هدفا، وأندري سيلفا صاحب الـ 18 هدفا.

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