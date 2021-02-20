إنزاجي: نريد الاستمتاع بفرصة منافسة بايرن ميونيخ الفريق الوحيد الذي لم أرغب في مواجهته

السبت، 20 فبراير 2021 - 20:50

كتب : FilGoal

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو - دورتموند - دوري أبطال أوروبا

نجح لاتسيو في تحقيق فوزا هاما في الدوري الإيطالي أمام سامبدوريا بقيادة سيموني إنزاجي الذي يريد الاستمتاع بفرصة مواجهة بايرن ميونيخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتغلب لاتسيو على سامبدوريا بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإيطالي، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع مؤقتا.

ويستضيف لاتسيو فريق بايرن ميونيخ مساء الثلاثاء في مباراة الذهاب بالدور ثمن النهائي.

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وقال سيموني إنزاجي عقب الفوز على سامبدوريا: "كانت مباراة معقدة للغاية، سيطرنا على الشوطالأول وكان يجب أن نسجل هدفا آخر على الاقل".

وتابع "لعبنا بشكل جيد لمدة ساعة وبعد ذلك سبب سامبدوريا لنا المشاكل، لكن بشكل عام بالتسديدات على المرمى والفرص أعتقد أننا استحقنا الفوز".

وعن مواجهة بايرن ميونيخ قال: "كانوا النادي الوحيد في القرعة الذي لم نرغب في اختياره، إنهم أبطال أوروبا والعالم".

وخسر بايرن ميونيخ اليوم السبت أمام إنتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني بهدفين مقابل هدف واحد.

وأضاف "لديهم بعض المشاكل الآن، بشكل موضوع هذا صراع شاق، لكننا نريد أن نستمتع بهذه الفرصة".

وكشف "لكي أكون صادقا كنت أتمنى الحصول على هذه الفرصة في ملعب ممتلئ، لكن مر الآن أكثر من عام على هذا الوباء ولازلنا هنا".

وتابع "نهدف إلى التحسين كل عام، من الواضح أنه من الصعب القيام بذلك الآن".

واختتم تصريحاته "لكن علينا أن نهدف إلى أعلى ونواصل العمل لتحسين أنفسنا".

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