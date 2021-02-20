تشكيل ريال مدريد – ماريانو أساسي أمام بلد الوليد

السبت، 20 فبراير 2021 - 20:44

كتب : FilGoal

ماريانو دياز - ريال مدريد

أعلن زيدان الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة بلد الوليد في ملعب خوسيه زوريا بالجولة 24 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل الدفع بـ ماريانو دياز في مركز المهاجم الصريح على حساب كريم بنزيمة المصاب.

كما يبدأ لوكاس فاسكيز من البداية في مركز الظهير الأيمن لتعويض داني كارباخال الذي أصيب في مباراة فالنسيا السابقة.

ويرتدي رافاييل فاران شارة القيادة في غياب سيرخيو راموس، ومارسيلو، وكريم بنزيمة.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز – رافاييل فاران – ناتشو فيرنانديز – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس

الهجوم: ماركو أسينسيو – ماريانو دياز – فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: أندري لونين – دييجو ألتوبي – فيكتور تشوست – ميجيل جوتييريز – إيسكو – أنطونيو بلانكو – سيرخيو أرّيباس – هوجو دورو

تشكيل بلد الوليد:

حراسة المرمى: جوردي ماسيب

الدفاع: لويس بيريز – خواكين فيرنانديز – برونو جونزاليس – ناتشو مارتينيز

الوسط: روبين ألكاراز – روكي ميسا – سايدي يانكو – كيكي بيريز – فابيان أورّيانا

الهجوم: سيرجي جوارديولا

دكة البدلاء: روبيرتو خيمينيز – ميجيل روبيو – فيدي سان إيميتريو – أوسكار بلانو – ميتشل – توني فيا – جوتا – والدو روبيو – شون وايزمان – كينان كودرو

ماريانو دياز ريال مدريد في إسبانيا الدوري الإسباني بلد الوليد
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من كاف لـ في الجول: حكم غاني لمباراة الزمالك وتونجيث بدلا من البوروندي 38 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بيان رسمي - الزمالك لاتحاد اليد: استكمال دوري الموسم الماضي أو إعلان تتويجنا باللقب 43 دقيقة | رياضات أخرى
الزمالك يعلن التحقيق مع المسؤول عن "عدم سفر روقا مع الفريق" للسنغال ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كرة طائرة - فوز مصر والكاميرون في افتتاح بطولة إفريقيا للشباب ساعة | رياضات أخرى
لاعب تونجيث لـ في الجول: نعرف صعوبة مواجهة الزمالك.. سنلعب على الفوز ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في إسبانيا - بلد الوليد (0) (1) ريال مدريد.. جووووووووووووول كاسيميرو ساعة | الدوري الإسباني
هالاند يدمر كتيبة جروس.. دورتموند يحقق فوزا تاريخيا على شالكه في دربي الرور ساعة | الدوري الألماني
الهزيمة الرابعة على التوالي.. إيفرتون يضرب ليفربول بثنائية ويحقق ما لم يحدث منذ 98 عاما 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك