تشكيل ريال مدريد – ماريانو أساسي أمام بلد الوليد

أعلن زيدان الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة بلد الوليد في ملعب خوسيه زوريا بالجولة 24 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل الدفع بـ ماريانو دياز في مركز المهاجم الصريح على حساب كريم بنزيمة المصاب.

كما يبدأ لوكاس فاسكيز من البداية في مركز الظهير الأيمن لتعويض داني كارباخال الذي أصيب في مباراة فالنسيا السابقة.

ويرتدي رافاييل فاران شارة القيادة في غياب سيرخيو راموس، ومارسيلو، وكريم بنزيمة.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز – رافاييل فاران – ناتشو فيرنانديز – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس

الهجوم: ماركو أسينسيو – ماريانو دياز – فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: أندري لونين – دييجو ألتوبي – فيكتور تشوست – ميجيل جوتييريز – إيسكو – أنطونيو بلانكو – سيرخيو أرّيباس – هوجو دورو

تشكيل بلد الوليد:

حراسة المرمى: جوردي ماسيب

الدفاع: لويس بيريز – خواكين فيرنانديز – برونو جونزاليس – ناتشو مارتينيز

الوسط: روبين ألكاراز – روكي ميسا – سايدي يانكو – كيكي بيريز – فابيان أورّيانا

الهجوم: سيرجي جوارديولا

دكة البدلاء: روبيرتو خيمينيز – ميجيل روبيو – فيدي سان إيميتريو – أوسكار بلانو – ميتشل – توني فيا – جوتا – والدو روبيو – شون وايزمان – كينان كودرو