لم يسجل لأول مرة.. مصطفى محمد يشارك في ثأر جالاتا سراي من ألانياسبور وتأمين الصدارة

أحكم جالاتا سراي سيطرته على صدارة الدوري التركي منفردا مؤقتا، بعد الفوز على ألانياسبور

وفاز جالاتا سراي على ألانياسبور بهدف مقابل لا شيء على ملعب " باهجه شهير وكولاري"، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري التركي.

سجل إيمري كيلينيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ17 من عمر اللقاء.

الفوز بمثابة الثأر لـ جالاتا سراي من ألانياسبور، والذي أقصى جالاتا سراي قبل أيام من كأس تركيا.

الفوز رفع رصيد جالاتا سراي للنقطة الـ54 منفردا بصدارة الترتيب مؤقتا، وبفارق ثلاث نقاط عن بشيكتاش وفنرباخشة قبل خوضهما لمباراتيهما هذه الجولة.

في المقابل تجمد رصيد ألانياسبور عند 42 نقطة في المركز الخامس.

التشكيل

مصطفى محمد بدأ كأساسي في اللقاء للمباراة الرابعة على التوالي، فيما عاد أردا توران للتشكيل بعد انتهاء إيقافه الذي استمر مباراتين.

وصف المباراة

جالاتا سراي بدأ المباراة خطرا، وكانت الخطورة عن طريق مصطفى محمد تحديدا.

مصطفى محمد راوغ المدافع بشكل رائع في الدقيقة الرابعة وانفرد بالمرمى، لكنه سدد في القائم الأيسر ليضيع فرصة الهدف الأول.

مصطفى نفسه أرسل طولية رائعة في الدقيقة الـ11 إلى هنري أونيكيرو الذي انفرد بالمرمى، لكنه سدد بجانب القائم.

وكاد مصطفى محمد يسجل مجددا في الدقيقة الـ14 بعد عرضية أرضية من جيدسون فيرنانديش، أبعدها الدفاع ووصلت إلى مصطفى محمد الذي قابلها بتصويبة مباشرة من داخل منطقة الجزاء لكن اصطدمت بالدفاع.

ثم جاء الهدف الأول في الدقيقة الـ17. تمريرة طولية من ييدلين إلى إيمري كيلينيتش الذي انفرد وسجل الأول.

الشوط الثاني

بعد الهدف الأول لـ جالاتا سراي وطوال أحداث الشوط الثاني، كان ألانياسبور صاحب الخطورة على مرمى موسليرا.

ألانيا سبور كاد يسجل التعادل في الدقيقة الـ61 بعد توغل رائع من بلينجول وتصويبة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها موسليرا بقدمه.

موسليرا نفسه ظل صامدا طوال الشوط الثاني وخاصة في الدقائق الأخيرة، لينتهي اللقاء بفوز جالاتا سراي بهدف.

ولم يسجل مصطفى محمد مع جالاتا سراي في مباراة لأول مرة منذ انضمامه. إذ سجل 4 أهداف في 4 مباريات خاضها سابقا مع الفريق.

الفوز بمثابة الثأر لـ جالاتا سراي من ألانياسبور، والذي أقصى جالاتا سراي قبل أيام من كأس تركيا.

الفوز رفع رصيد جالاتا سراي للنقطة الـ54 منفردا بصدارة الترتيب مؤقتا، وبفارق ثلاث نقاط عن بشيكتاش وفنرباخشة قبل خوضهما لمباراتيهما هذه الجولة.

في المقابل تجمد رصيد ألانياسبور عند 42 نقطة في المركز الخامس.